La lucha jurídica de Juliana Osorio por cambiar su sexo

Casi un año tuvo que esperar Juliana Osorio para lograr que le practicaran una cirugía de cambio de sexo, pese a que un juez civil municipal de Tuluá ordenó en el 2016 el procedimiento. La demora por parte de su EPS hizo que solo hasta inicios del año pasado se pudiera llevar a cabo la cirugía.

Ahora, un año y medio después de lograr el tratamiento, Osorio brinda ayuda psicológica a personas que una vez estuvieron en su condición.



La lucha por trasformar su cuerpo masculino a uno femenino –proceso que Osorio denomina afirmación de sexo– inició con procedimientos médicos como mamoplastia, cirugía maxilar, rinoplastia y feminización facial. En esos tratamientos ha invertido de 25 a 30 millones de pesos.



Sin embargo, el cambio de sus órganos genitales era vital para completar su transformación. Tanto así que ella considera que el día del procedimiento, que se llevó a cabo el 22 de febrero 2017, “volvió a nacer”, pues se sentía “en un cuerpo equivocado”.



Pero para llegar a ese punto tuvo que saltar varios obstáculos, sobre todo si se tiene en cuenta que un procedimiento de ese tipo puede tener un costo de 35.000 euros, según le dijo a EL TIEMPO el médico de la World Professional Association for Transgender Health(Wpath), Álvaro Rodríguez.



Fue entonces cuando Osorio acudió a los juzgados argumentando que se le estaba vulnerando el derecho a la identidad sexual, al no sentirse representada en un cuerpo masculino. Como parte de la argumentación de su tutela, adjuntó los conceptos psiquiátricos y psicológicos que se necesita para este tipo de cirugías.



Aunque el recurso judicial se resolvió a su favor, tuvo que continuar en una lucha jurídica con la EPS Cafesalud pues, pese al fallo de tutela, se negaba a realizar el procedimiento alegando que no era una cirugía vital y que no realizar no ponía en riesgo la vida de la paciente.



Sólo hasta que hubo dos órdenes de desacato llevadas ante el juez, Cafesalud aceptó realizar la operación a Osorio, con la condición de que buscara el médico que realizara el procedimiento.

“Yo investigaba en internet y sabía que a una conocida la había operado un médico de Cali, así que me puse en contacto con el médico Álvaro Rodríguez”, contó Osorio.

Rodríguez, el único médico colombiano en la Wpath –una organización especializada en las operaciones de afirmación de sexo– asegura que este tipo de cirugías son de mucho cuidado y que a su consultorio han llegado personas con “mutilaciones y procedimientos mal hechos.



Inclusive, aseguró, ha tratado casos de personas que tras una mala cirugía perdieron la sensibilidad, por lo que, tras afrontar una fuerte depresión, han contemplado el suicidio.



En el caso de Juliana, su vida cambió de manera positiva después de que consiguió cambiar su sexo, pues por años sufrió la discriminación de la sociedad e, incluso, de su familia. “Hasta hace un año que me realicé el procedimiento es que mi familia empezó a aceptarme. Hubo un tiempo en el que me dejaron de hablar”, aseguró Osorio, quien tuvo que huir de su casa en Tuluá a los 20 años y refugiarse en Bogotá.



“Todos me dieron la espalda y para ellos, entre menos me acercara era mejor porque creían que esto se contagiaba”, dice.



Juliana asegura que el rechazo de su familia la llevó a repudiar su cuerpo, por lo que empezó su proceso de cambio de manera tardía.



Para ayudar a otros en su proceso, Osorio ahora brinda sus servicios psicológicos para detectar si hay disforia de género, “que es el malestar que produce la incongruencia entre el sexo anatómico y el sexo mental”, asegura.

