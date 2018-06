Lo que debe saber para que no lo cojan en fuera de lugar en el Mundial

Si usted es de los que acostumbra celebrar los triunfos de la Selección Colombia con un par de tragos o cervezas, o de los que no concibe ir a un estadio sin su vuvuzela para apoyar a su equipo, y además es de los afortunados colombianos que tienen tiquete para viajar al Mundial de Rusia, prepárese. Esas acciones tan apegadas a nuestra cultura están totalmente prohibidas en el país más extenso del mundo.



En Rusia no se puede ingerir bebidas alcohólicas si no se es mayor de 21 años, y mucho menos hacerlo en la vía pública. El asunto pasa de castaño a oscuro si además está bebiendo en presencia de menores de edad. Como mínimo, al infractor le espera un arresto.

La tesis aquella del derecho a la libre personalidad no vale allá para los que sean sorprendidos portando o consumiendo estupefacientes. Eso es delito y tiene una pena mínima de 5 años.



Todas esas alertas hacen parte de una cartilla que ya empezó a distribuir la Policía Nacional de Colombia para evitar que a muchos viajeros los cojan literalmente fuera de lugar en el Mundial de Rusia. Tras una juiciosa comparación con el Código de Policía del país anfitrión, que tiene 144 millones de habitantes, se detectaron varios comportamientos que podrían darle a más de un colombiano tarjeta amarilla y hasta roja a pesar de su aparente inocuidad.

Por ejemplo, utilizar malas palabras y agredir verbalmente a los jugadores podría generar una sanción de 10.000 rublos (el equivalente a 460.000 pesos) y hasta 15 días de arresto. Y no se confíe en que nadie va a entender la expresión de su piedra en español: muchos rusos hablan perfectamente el idioma y, además, la Policía lleva más de un año preparándose para lidiar con el millón largo de extranjeros que llegarán a Moscú y a las otras capitales del Mundial a partir de mediados de junio.



Las multas económicas van desde los 10.000 a los 50.000 rublos y no se descarta incluso la expulsión de los extranjeros que pretendan empañar la fiesta del fútbol. Además, la Fifa y las autoridades locales acordaron una sanción económica de 50.000 rublos, unos 850 dólares o 2,5 millones de pesos, a quien sea sorprendido revendiendo boletas.



Quienes protagonicen peleas o hechos de violencia en inmediaciones de los recintos deportivos se exponen a 15 días de cárcel y al pago de 20.000 rublos, unos 355 dólares.



Además, a los estadios donde se jugarán los 64 partidos está prohibido el ingreso de vuvuzelas y todo tipo de instrumentos musicales que produzcan sonidos fuertes y que puedan molestar a los demás asistentes. También hay restricciones al porte de banderas en algunas zonas de las ciudades.



Conocidos por su estricta disciplina, los uniformados de la Federación Rusa están listos para impedir que los hooligans de cualquier nación hagan de las suyas. Los actos vandálicos dan lugar a cárcel, fuertes multas y además a pagar la reparación de los daños.



Los rusos se ufanan, con razón, de tener las estaciones de metro más bellas y cuidadas del mundo. Por eso, un buen consejo es olvidarse de lo que sucede muchas veces en las estaciones de TransMilenio en el país, pues malas conductas que acá se volvieron normales, como arrojar basura o abrir forzadamente las puertas, son duramente sancionadas.



Y para los que se las dan de vivos y pretenden hacer conejo con los pasajes, ojo, porque periódicamente pasan inspectores exigiendo el tiquete. De nuevo, la multa le saldrá mucho más cara que la viveza.



Las recomendaciones para los extranjeros pasan por cuidarse de los piropos a las mujeres rusas –reconocidas por su belleza–. También, de evitar las expresiones de afecto en público en el caso de las parejas del mismo sexo, pues en ese país ese comportamiento da lugar a sanciones.



Cuatro oficiales de la Policía colombiana estarán en Rusia pendientes de los conciudadanos, y fueron los encargados de recopilar la información base de la cartilla, que se puede consultar en la página www.policia.gov.co.



En ese documento se les recuerda a los colombianos que no necesitan visa para Rusia, siempre y cuando su permanencia no sea superior a los 90 días, y que en todo momento deben portar su pasaporte, ya que es su documento de identidad en el exterior.



“Cada ciudad tiene su propia Policía, y la ley rusa las autoriza para pedirle documentos a cualquier ciudadano. Si no tiene ninguna identificación, un policía puede retenerlo hasta por tres horas hasta establecer su plena identidad”, dijo a EL TIEMPO el general Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía.



El oficial resaltó que “es importante tener en cuenta que en Rusia no se puede tocar a un uniformado ni se le debe levantar la voz. Y si es requerido por la autoridad, colabore, porque la Policía puede retenerlo hasta por 15 días por ofrecer resistencia”.



La cartilla señala que los fumadores que viajan a Rusia pueden ingresar 400 cigarrillos como máximo o 500 gramos de productos de tabaco. Podrá fumar con toda tranquilidad en un carro particular o por la calle, pero teniendo en cuenta que debe estar al menos a 15 metros de distancia de las estaciones del metro o paradas del transporte público.



En Rusia no hay límites para el ingreso de divisas, pero si lleva más de 10.000 dólares, debe declarar la cantidad en la aduana durante el ingreso en los terminales aéreos. En Moscú se dispuso de 200 uniformados que integran la policía turística y que se encargan de guiar en inglés a los extranjeros y explicar las normas de comportamiento y convivencia que garanticen una estadía tranquila y segura en Rusia.



JUSTICIA