Ley Seca regirá desde este sábado 26 de mayo a las 6 p.m.

A partir de las 6 p.m. de este sábado 26 de mayo empezará a regir la Ley Seca en el país, con motivo de las elecciones presidenciales que se desarrollarán entre las 8 a.m. y las 4 p.m. del próximo domingo 27 de mayo.

De acuerdo con el decreto 847 del 18 de mayo de 2018, los alcaldes deberán prohibir y restringir la venta y consumo de bebidas embriagantes, con el fin de mantener o restablecer el orden público, desde las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 26 de mayo de 2018 hasta las seis de la mañana (6:00 a.m.) del día lunes 28 de mayo de 2018, para la primera vuelta, y desde las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 16 de junio de 2018 hasta las seis de la mañana (6:00 a.m.) del día lunes 18 de junio de 2018, para la segunda vuelta, si hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código Electoral.



“Las infracciones a lo dispuesto en este artículo, serán objeto de medidas correctivas por los alcaldes e inspectores de policía y comandantes de estación, subestación o centro de atención inmediata de la Policía Nacional, de acuerdo con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia”, precisó el Decreto.



Asimismo, también se regulará el uso de cámaras fotográficas y celulares por parte de los llamados testigos electorales durante la jornada electoral. La utilización de estos está prohibida desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.



Durante el día de elecciones el Decreto dispone que no podrán colocarse nuevos carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través de cualquier tipo de vehículo.



De igual forma, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el viernes 25 de mayo hasta el miércoles 30 de mayo de 2018 para la primera vuelta y desde el viernes 15 de junio hasta el miércoles 20 de junio de 2018 para segunda vuelta, si la hubiere.



Finalmente, está dispuesto el cierre de las fronteras terrestres y fluviales, durante el lapso comprendido entre las 0:00 horas del 26 de mayo de 2018 y hasta las 4:00 p.m. del 27 de mayo de 2018 para la primera vuelta y desde las 0:00 horas del 16 de junio de 2018 hasta las 4:00 p.m. del 17 de junio de 2018 para segunda vuelta, solo si se llega a dar.



