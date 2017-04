La estrategia alemana contra apuestas deportivas ilegales

En los últimos doce meses, Alemania aprobó dos leyes para combatir la corrupción en el deporte. Se incluyeron en el Código Penal conductas para castigar las apuestas ilegales, la manipulación de resultados en competencias deportivas, y el dopaje. El abogado Helmut Satzger, especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Ludwig-Maximilians, de Múnich, habló con EL TIEMPO sobre la estrategia para evitar esas conductas.

¿En qué consiste la ley contra las apuestas fraudulentas?



La ley aprobada por el Parlamento alemán va contra las apuestas ilegales y, al mismo tiempo, castiga las manipulaciones de competencias profesionales del deporte. Entró en vigor a finales de marzo, entonces todavía no hay casos, aunque sí hay situaciones que fueron el motivo por el que el legislador decidió hacer este proyecto.



¿Qué tan frecuentes se presentan ese tipo de fraudes en su país?



Hasta ahora, no hay estadísticas de procesos penales en cuanto a estas manipulaciones. Lo que sabemos es que en el fútbol, sobre todo, había escándalos importantes y que eran registrados por la prensa.



¿Se aplica a todos los deportes?



En principio, es aplicable a todos los deportes. Sabemos que ahora hay un problema interesante en cuanto a apuestas fraudulentas en deportes electrónicos. Aunque hay un vacío, el legislador en los motivos sí da a entender que se trata solo de lo que normalmente se conoce como deporte, o sea que deja por fuera al deporte electrónico.



¿Cuáles son las penas que impone la ley?



Establece una pena de prisión de máximo tres años –en Alemania los delitos inferiores a dos años son excarcelables– y los tipos son distintos en su carácter. Uno es la manipulación de competencias deportivas profesionales, es decir, en este caso no hace falta que haya un perjuicio económico para que se imponga la sanción, sino solamente la influencia en la competencia.



¿Qué otros países tiene una legislación similar?



No sé exactamente si hay otros países con estos tipos penales, pero hay otros que han tenido casos como el sucedido en Alemania con (Robert) Hoyzer, un árbitro de fútbol que colaboró con personas que hicieron apuestas manipulando partidos y ganaron mucho dinero.



¿Usted cree que era necesario incluir en el Código Penal esas conductas?



A mi modo de ver, no pienso que es necesario un tipo de carácter penal para arreglar estas cosas. A menudo, no se trata de tipos penales, sino de organización y de sanciones extrapenales. El legislador dice que se debía proteger la confianza que tiene cada uno en la limpieza del deporte, pero eso no solo se debe pedir al deporte, sino a otras actividades, como al mercado.



¿Qué tan comunes son las apuestas en Alemania y cómo van a ejercer control para evitar el fraude?



El Estado tiene muchos problemas para justificar este régimen estricto, porque la tendencia en Europa es que se libere el mercado de apuestas y además, es casi imposible regularlo porque tenemos muchas apuestas por internet.



¿Qué es lo que plantea la penalización del dopaje?



Establece multas y también sanciones de cárcel para las personas involucradas. Esa ley busca proteger la integridad del deporte. Eso es complejo porque normalmente lo que tenemos como bienes jurídicos son el patrimonio, la vida, cosas muy claras y tangibles, y en este caso es solo la integridad del deporte.



JUSTICIA