Juristas respaldan a la Corte Suprema en caso de Álvaro Uribe

Varios de los juristas más reconocidos del país enviaron una carta pública en la que expresaron su rechazo al que llamaron “comunicado insultante y calumnioso” que fue publicado en este diario el pasado domingo, en el que congresistas y dirigentes allegados al Centro Democrático cuestionaron las actuaciones de la Corte Suprema en la caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Rodrigo Uprimny, Ramiro Bejarano, Catalina Botero, exmagistrados de todas las cortes y la Corporación Colombiana de Juristas, entre otros, aseguran en su carta que los autores del comunicado “han cuestionado sin prueba alguna la independencia, autonomía y rectitud de los magistrados de la Sala Penal y desconocido la autoridad de su Sala de Instrucción compuesta por tres de sus magistrados para tomar la decisión de llamar a indagatoria al expresidente (Uribe) para que, como cualquier otro ciudadano respetuoso de la Constitución y la ley, responda por hechos por los cuales está obligado a dar explicaciones”.



Y agregan: “Renovamos nuestra confianza y respeto en la justicia colombiana y en particular en los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo que exhortamos a quienes pretenden desprestigiarla para que cesen en sus viscerales e infundados ataques y permitan que la mano serena de la más alta autoridad judicial imparta justicia sin presiones mediáticas o partidistas”.



Según los juristas, hay garantías expresas “que permiten la defensa y descargo del senador Uribe Vélez o de cualquier otra persona que sea llamada a responder por sus actos”: “ No es posible hablar de una cultura de la legalidad si, al mismo tiempo, socavamos la confianza social en estos métodos de discusión jurídica. Si lo hacen las élites políticas, no hay razón para exigirle confianza y lealtad al derecho al grueso de la ciudadanía”, aseguran.



Este es el comunicado completo y los firmantes:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA



Los suscritos firmantes de este comunicado, profesionales del derecho de todas las tendencias políticas, manifestamos y comunicamos a la opinión pública:



1.-Nuestro rechazo enérgico al comunicado insultante y calumnioso publicado en EL TIEMPO el pasado domingo 5 de agosto en contra de la Corte Suprema de Justicia, suscrito por algunos empresarios e industriales y congresistas del Centro Democrático que, amparados en sus simpatías políticas por el Senador Álvaro Uribe Vélez, han cuestionado sin prueba alguna la independencia, autonomía y rectitud de los magistrados de la Sala Penal y desconocido la autoridad de su Sala de Instrucción compuesta por tres de sus magistrados para tomar la decisión de llamar a indagatoria al expresidente para que como cualquier otro ciudadano respetuoso de la Constitución y la ley, responda por hechos por los cuales está obligado a dar explicaciones .



2.- Renovamos nuestra confianza y respeto en la justicia colombiana y en particular en los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo que exhortamos a quienes pretenden desprestigiarla para que cesen en sus viscerales e infundados ataques y permitan que la mano serena de la más alta autoridad judicial imparta justicia sin presiones mediáticas o partidistas.



3.- Los mecanismos procesales brindan los espacios para dar argumentos serios y contrastables que permitan la defensa y descargo del Senador Uribe Vélez, o de cualquier otra persona que sea llamada a responder por sus actos. No es posible hablar de una cultura de la legalidad si, al mismo tiempo, socavamos la confianza social en estos métodos de discusión jurídica. Si lo hacen las élites políticas, no hay razón para exigirle confianza y lealtad al derecho al grueso de la ciudadanía.



4.- No se construye país ni se contribuye al fortalecimiento de la democracia, denigrando de los jueces, ni llamando a la opinión pública a que reaccionen contra las decisiones judiciales. Esa es una opción que ningún ciudadano de bien puede prohijar, porque por ese camino se expone la supervivencia del mismo Estado de Derecho. En consecuencia, exhortamos a todos los colegas y también a las otras Cortes y jueces a que asuman la defensa vigorosa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la dignidad y majestad de la justicia.



Bogotá, 8 de agosto de 2018.

RAMIRO BEJARANO GUZMAN

RODRIGO UPRIMNY

CESAR JULIO VALENCIA COPETE

ALFREDO BELTRAN SIERRA

CATALINA BOTERO MERINO

GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN

NESTOR OSUNA PATIÑO

AIDA PATRICIA HERNÁNDEZ SILVA

GUSTAVO GALLON GIRALDO

MAURICIO LUNA BISBAL

CARLOS PERDOMO GUERRERO

ANA BEJARANO RICAURTE

CARLOS MALAGON

DIEGO EDUARDO LÓPEZ MEDINA

MARIA VICTORIA CALLE

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS.

GUILLERMO OTÁLORA LOZANO

FELIPE PÉREZ CABRERA

PAULA SAMPER



EL TIEMPO