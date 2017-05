Semana contrarreloj para resolver salida de 752 guerrilleros

En el transcurso de esta semana, jueces de ejecución de penas tendrán que resolver las peticiones de libertad que hace 10 días interpusieron 752 guerrilleros que aspiran a recuperar su libertad como parte del acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno.

La semana del 24 de abril, despachos judiciales de Bogotá, Boyacá y Popayán, que ese día levantaron el paro que realizaban desde el 22 de marzo, recibieron un avalancha de solicitudes de libertad de personas que desean someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP).



Según el decreto que reguló la ley de amnistía e indulto, los jueces tienen un plazo de 10 días hábiles para resolver esas peticiones, de lo contrario, quienes aspiran al beneficio podrían acudir a la figura del habeas corpus que, en todo caso, se tendría que resolver en un plazo de 72 horas.



Con esas cuentas, Jhon León, abogado de la Coalición Larga Vida a las Mariposas que acompaña el proceso de liberación de los guerrilleros de las Farc, asegura que esta semana deberían recibir una respuesta sobre su libertad los más de 700 guerrilleros que ya suscribieron las actas de compromiso de sometimiento a la JEP.



En ese grupo hay integrantes de las Farc que esperan ser beneficiados de la amnistía de iure (vinculados a delitos políticos y conexos), quienes piden libertad condicionada (llevan más de cinco años detenidos por delitos graves) o quienes irán a las zonas veredales (llevan menos de cinco años detenidos y están procesados o condenados por delitos graves).

Ya salieron 291 presos

León dijo que desde la firma del decreto que reguló en febrero los beneficios para los integrantes de las Farc se han presentado 1.200 solicitudes para salir de la cárcel, de la cuales solo han sido resueltas 323.



De ese número, según cifras de la organización, 179 guerrilleros obtuvieron amnistía de iure; 40, libertades condicionadas y 72 fueron trasladados a la zona veredal de Mesetas, Meta.



Además, fueron negadas 32 solicitudes, la mayoría de ellas porque, dice León, los jueces han argumentado que no han recibido los listados oficiales entregados por la guerrilla.



Esto, pese a que el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, anunció hace un mes que ya tenía en su poder un primer listado de milicianos, con 1.541 nombres.



El juez de ejecución de penas 24 de Bogotá, Jorge Blanco, afirmó que no hay un cálculo exacto de quienes van a quedar libres esta semana, pues muchos de ellos no han cumplido algunos de los requisitos establecidos en la norma.



Menciona, por ejemplo, que de las 20 solicitudes que han llegado a su despacho han sido concedidas 12, una fue negada porque se trataba de un integrante del Epl y las demás devueltas porque hacían falta documentos o no se había acreditado la pertenencia a las Farc.



Blanco aseguró, así mismo, que aunque los jueces de ejecución de penas tienen gran parte de las solicitudes en sus manos, también hay procesos que deben ser resueltos por los fiscales, para los casos en que no hay condenas, o por parte de la Corte Suprema, en los procesos que están en casación.



La Fiscalía, en su último reporte, asegura que ha recibido 98 solicitudes de amnistía y que solo ha tramitado cuatro de ellas en Paz de Ariporo (Casanare) y tres en Neiva (Huila). Igualmente señala que la Dirección de Contexto había tramitado 72 solicitudes de libertad condicional.



La Secretaría Ejecutiva de la JEP dice sobre los avances en el proceso de suscripción de actas de compromiso, requisito para todas las personas que quieran recibir los beneficios, que hasta el momento 1.732 integrantes de las Farc las han firmado. Así mismo, 645 integrantes de la Fuerza Pública y tres agentes del Estado.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com