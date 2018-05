Jueces de ejecución de penas reclaman medidas de descongestión

Los jueces de ejecución de penas de Bogotá afirman que hoy sólo hay 62 personas en el centro de servicios para cubrir 57.864 procesos que están en esos despachos.



Maria del Pilar Arango, presidenta de la Subdirectiva de Asonal Judicial en Bogotá, señaló que se necesitan al menos 100 funcionarios.



Dijo que sólo hay dos notificadores y que situaciones como la remisión de procesos a la JEP ya se está demorando porque sólo puede haber un notificador dedicado a ello. Actualmente habrían unas 2.000 solicitudes para traslados a la JEP.

Las libertades también se están retrasando, por ejemplo, medidas de habeas corpus que se están incumpliendo por falta de personal. En el caso de tutelas y remisiones de presos solo hay una persona, lo que imposibilita según los jueces cumplir con los tiempos y finalmente respetar los derechos de los procesados.



En rueda de prensa, representantes de los jueces afirmaron que el año pasado la Rama Judicial le prestó al Gobierno 5.000 millones de pesos para la descongestión y esa plata no fue repuesta, ni tampoco se extendió el plan para este año.



El año pasado se contrataron 50 personas más para darle trámite a la avalancha de solicitudes de la JEP pero este año ya no están esas personas. Por eso los jueces reclaman la creación definitiva de esos cargos y no de forma transitoria.



