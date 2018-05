A correr por los 'Héroes de Colombia' este domingo

“No queremos que nos miren con lástima. Hay una discapacidad física que visualmente se puede percibir. Queremos que nuestra carta de presentación sea nuestro trabajo y las actividades deportivas e intelectuales que desarrollamos día a día”.



Así lo asegura el sargento primero del Ejército, Francisco Genaro Pedraza Osorio, quien hace parte de la Liga Deportiva de las Fuerzas Militares para personal con discapacidad. El uniformado lleva 12 años entrenando y compitiendo en la modalidad de bicicleta de mano o ‘handbike’ y estudia una licenciatura en Lenguas Modernas.

Pedraza con 41 años es padre cabeza de familia y está a cargo de tres de sus cuatro hijos. “Yo le digo a mis hijos que aunque suene contradictorio, lo que me pasó es una bendición, porque me obligó a superarme y a realizar cosas que jamás hubiera pensado, como dedicarme al deporte o estudiar”, dijo el sargento.



El sarqento, que es hincha del América de Cali, se está preparando para participar este domingo 6 de mayo en la Carrera por los Héroes 10K que organiza la Corporación Matamoros.



La Corporación hace 32 años viene trabajando por los policías y militares heridos en combate. Además, apoya a las viudas y huérfanos que los integrantes de la Fuerza Pública han dejado al entregar su vida en defensa de la Patria. Es una entidad privada sin ánimo de lucro que busca complementar los esfuerzos del Estado para atender a los uniformados víctimas del conflicto.



“La carrera se puede tomar como un momento de esparcimiento, aquí no se viene a competir. Queremos que vean que los integrantes de la Fuerza Pública somos más que un arma y un camuflado, que vean que nosotros también vivimos la crueldad de la guerra, que somos personas y sufrimos”, afirmó el sargento Pedraza.



A sus 28 años, el suboficial se encontraba en zona rural de Unión Peneya (Caquetá), adelantando una operación de rescate. Una pareja de campesinos estaba secuestrada por la guerrilla y habían localizado el campamento. En medio de la acción cayó en un campo minado.



Fueron cuatro los uniformados que resultaron heridos, el sargento Pedraza perdió sus dos piernas y casi muere por una falla renal.



Afirma que no fue fácil asimilar la situación pero que decidió enfrentar la vida desde otra arista, y que aunque no se pudo acostumbrar a las prótesis, considera que su vida es relativamente normal.



“Esa superación se la debemos en gran parte a la liga y a la corporación que nos incentiva cada día”, dijo este deportista de ‘handbike’ o bicicleta de mano, quien recalcó que la importancia de apoyar y participar en la 10K es que “parte del dinero que se recauda se invierte en dotación para nosotros y para financiar tanto en Colombia o en el exterior nuestra participación en los torneos, somos 80 o 90 deportistas discapacitados a nivel nacional y a todos nos apoyan para superarnos como personas y elevar nuestro nivel competitivo”.

El sargento segundo Édgar Fernando Sandoval es deportista de voleivol paralimpico Foto: Carlos Ortega/ CEET

El Sargento segundo Édgar Fernando Sandoval estuvo representando a Colombia en la Copa Intercontinental de voleibol paralímpico que se desarrolló en El Cairo (Egipto) en el año 2012.



El uniformado aseguró que pudo participar gracias al apoyo y la ayuda económica que le dio la Corporación Matamoros, “por eso es importante que este domingo nos apoyen y corran con nosotros, ese apoyo moral y el aporte de la inscripción es trascendental para nosotros”, dijo este santandereano de 37 años.



El sargento Sandoval será padre por primera vez en el mes de noviembre y junto a su compañera esperan ansiosos el nacimiento del bebé. “Llevo una vida normal con algunas limitantes, pero por eso yo espero que la sociedad nos incluya sin ningún tipo de reserva”.



Sandoval, amante de la lectura sobre la historia romana, el 29 de noviembre de 2009 -en medio de sus labores operativas- desembarcó sobre un campamento guerrillero, “sostuvimos un combate largo. Al salir del punto sobre el río Guayabero en Meta, pisé un artefacto explosivo improvisado el cual me amputó a la altura de la canilla el pie derecho, pero no ha sido limitante para superarme”.



La undécima versión de la Carrera por los Héroes tendrá lugar en Bogotá el próximo domingo 6 de mayo.



Los participantes podrán correr dentro de las siguientes categorías: Abierta, para personas entre 18 y 39 años; Máster, para corredores de 40-59 años; Plus, de 60 años en adelante y la HandCycle.

El sargento viceprimero Jean Carlo Gutiérrez, levanta pesas hasta 72 kilos Foto: Carlos Ortega/ CEET

Cali, Medellín y Bogotá han sido los escenarios deportivos desde hace casi dos años del sargento viceprimero Jean Carlo Gutiérrez López, quien el domingo también estará en la 10K.



Él hace parte del equipo de levantamiento de pesas, su categoría: hasta 72 kilos contando el peso de las prótesis de sus piernas. Su última marca, 121 kilos.



Este momposino de 36 años fundó y conformó el equipo de esgrima de las Fuerzas y quedó campeón hace un año, pero se decidió por seguir su camino deportivo en las pesas.



“La Carrera por los Héroes es muy importante para nosotros porque nos acerca a los ciudadanos y nos permite contarles y demostrarles lo valioso que ha sido el apoyo que nos dan año tras año al donar o inscribirse. Su ayuda económica es trascendental para acceder a las herramientas que facilitan nuestra superación”, afirmó.



Gutiérrez que se declara amante del deporte pero lejano del fútbol, hace dos años y medio, cuando tenía 33 años y estaba cumpliendo una misión en área rural de Chaparral, Tolima, (en julio del 2015), perdió sus dos extremidades inferiores al activar un campo minado.



“Íbamos a capturar al jefe del frente 21 de las Farc, sostuvimos un largo combate. La operación se alargó por tres días y (...) al realizar un registro del campamento se activaron unos explosivos, varios quedamos heridos”, narra el sargento con el recuerdo vivo de esa trágica experiencia.



‘Guti’, como le dicen de cariño sus amigos, se adaptó fácilmente a las prótesis y espera seguir junto a sus compañeros de la liga para personal con discapacidad dejando en alto el nombre de Colombia en las nueve categorías que compiten uniformados de la Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada que se entregan a sus equipos de voleibol, atletismo, powerlifting (pesas), esgrima, tiro, ciclismo, natación, triatlón y tenis en silla de ruedas donde su primer ‘bastón’ fue el amor de sus familias y hoy, el reconocimiento de la sociedad a su valor y entrega por el país.

La carrera partirá de la Calle 26 donde se ubica el monumentos a los 'Héroes Caídos en Combate'. Esta es la ruta de la competencia Foto: Corporación Matamoros

Cristina Carrizosa, directora Ejecutiva de la Corporación Matamoros, afirma que es el momento de generar una cultura en la sociedad “de enaltecimiento y de reconocimiento a nuestros policías y militares veteranos heridos en combate”.



¿Cuál es la importancia de la corporación en esta Colombia del posconflicto?



Es enorme. Si bien el acuerdo se firmó, y esto nos llena de felicidad, el conflicto dejó a más de 13.500 militares y policías heridos en combate que hoy necesitan no solamente continuar forjando un futuro, sino del apoyo de todos los colombianos. La disminución del número de bajas y de heridos en combate hace que debamos reenfocar nuestra estrategia. Además de seguir atendiendo a esta población y a sus familias, nuestro otro gran objetivo está orientado a sembrar una cultura en la sociedad colombiana de enaltecimiento y de reconocimiento a nuestros policías y militares veteranos heridos en combate.



¿Cuál es el objetivo de la Carrera por los Héroes 10k?



Además de ser el evento insignia de la Corporación Matamoros desde hace 10 años, la carrera se convierte en una oportunidad para que los colombianos puedan enviar un mensaje de reconocimiento a nuestros heridos en combate. Al cumplir con todos los requisitos técnicos, este espacio es perfecto para que interactúen nuestros héroes y los corredores.



¿Qué acciones y actividades desarrollan con el dinero recolectado?



La Corporación Matamoros trabaja bajo 4 líneas de acción. La primera es la educación, en donde ofrecemos becas a nuestros heridos en combate y a sus familias en todo el ciclo académico, desde primaria hasta la educación técnica y profesional. Por otro lado, la empleabilidad, en donde a través de alianzas con empresarios, apoyamos a los muchachos a ubicarse laboralmente de acuerdo a su perfil y hacemos un seguimiento durante todo el proceso.



También ofrecemos patrocinios para la rehabilitación a través del deporte para aquellos que encuentran en esta disciplina la manera de recuperarse tanto física y emocionalmente.



Finalmente, contamos con unos hogares de paso para atender a las familias de los beneficiarios cuando vienen a Bogotá. A estos programas se destinan todos los recursos recaudados por la Carrera por los Héroes 10k.

¿Por qué los ciudadanos deben seguir apoyando a la Corporación?



La necesidad del apoyo a la Corporación Matamoros se explica por el apoyo que hemos generado en los últimos 5 años.



Impactamos a nuestros beneficiarios con más de 8.500 becas educativas, 214 nuevos puestos de trabajo y más de 550 medallas obtenidas en competencias nacionales e internacionales a través de nuestro programa de rehabilitación a través del deporte.



Adicionalmente, ofrecimos más de 52.000 alojamientos en nuestros hogares de paso, sin contar todas las actividades de bienestar en favor de nuestros veteranos y sus familias.



