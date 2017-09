La historia de la ruana que le regalaron al Papa a su llegada

El recibimiento del Papa Francisco por niños rescatados de la calle y en condición de vulnerabilidad social, que conviven en los hogares del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idiprón), no fue algo que se improvisó en las últimas horas, o de pocos días.



Se empezó a organizar en la primera semana de abril, cuando recibieron desde Roma una invitación, que nació en el mismo Vaticano y que les transmitieron al sacerdote Wilfredo Grajales Rosas, director del Instituto, quien estuvo en una comisión en Italia: que fueran los menores de Idiprón los que recibieran en la Nunciatura Apostólica de Colombia al Sumo Pontífice. Es el comienzo de la historia de la ruana que lució a su llegada el Papa Francisco.

Dos meses y medio tardaron los niños de idiprón en la elaboración de esta ruana. Foto: Cortesía Idiprón

Los niños de Idiprón fueron quienes le ofrendaron, tammbién, un velón con la imagen de la Virgen de Chiquinquirá y un vitral con el rostro de varios niños necesitados.

Además, cantaron y bailaron ante sus ojos, que con cada movimiento que concadenaban el Papa abría –destellando alegría– en actitud de complacencia, no dejó de sonreír y hasta aplaudió su “valentía”.



La ruana empezó a ser confeccionada hace dos meses y medio, en uno de los talleres de Idiprón ubicado en Arborizadora Alta, de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá). Unos 14 jóvenes, quienes una vez estuvieron en las calles fueron quienes trabajaron a mano el hilado de la prenda, y para ello compraron la mejor lana, “de oveja virgen”. En cada uno de sus extremos está bordada una imagen precolombina y en la parte de adelante, también bordada, la bandera de Colombia.



Es una ruana de 1,70 metros, desde un extremo al otro, para la estatura del Papa, algo que fue consultado para que ajustara a su medida.

Para su entrega la gente de Idiprón eligió a Brayan Rincón, un niño de 12 años, quien se ganó ese honor “por su buen comportamiento”. El pequeño hace parte de este hogar desde cuando tenía cuatro años, allí también lo acompaña su hermana menor. Sus padres, por apuros económicos, se han visto obligados a dejarlos allí durante la semana, y cada viernes van por ellos para llevarlos a casa.

Yo se la ayudé a poner. Es como un milagro, no solo lo vi, pude tocarlo y me dijo que no perdiera mi alegría, que no me la deje robar. El Papa me bendijo FACEBOOK

TWITTER

“Yo se la ayudé a poner. Es como un milagro, no solo lo vi, pude tocarlo y me dijo que no perdiera mi alegría, que no me la deje robar. El Papa me bendijo”, exclamó sin ocultar su gozo el pequeño, quien hoy ve su futuro con otros ojos, los del amor.



A cambio Francisco le regaló al emocionado niño un rosario, con un crucifijo, que no deja de mostrar como el mejor de sus recuerdos.



¿Pero cómo se enteran los de Idiprón que el Papa quería que lo recibieran en Bogotá niños del pueblo, vulnerables, de los más pobres?



En la tercera semana de marzo de este año el sacerdote Grajales Rosas viajó a Roma a un encuentro mundial en donde se estaría tratando la violencia sexual contra los menores y estando de visita en la Ciudad del Vaticano le extendieron la invitación.



Desde entonces empezaron los ensayos de rap, cumbia, torbellino y un coro bien original, que al final logró el efecto que se quería, robarle una sonrisa al jerarca de la Iglesia Católica.



Además, fue esa la oportunidad que los rescatados menores tuvieron para solicitarle a Francisco que incluyera entre la lista de sus Santos al padre Javier de Nicoló, fundador de Idiprón, quien murió hace un año. El desprendido y noble cura dejó instalada la obra que ha conquistado el amor del Papa.



LEO MEDINA JIMÉNEZ

Redactor de Justicia EL TIEMPO