En el foro que lleva a cabo este lunes en la Universidad de los Andes, expertos hablan de los desafíos que representa el derecho al olvido no sólo para los medios de comunicación sino la sociedad en general.



El derecho al olvido no existe". Esa es la principal coincidencia de los expositores del seminario Libertad de expresión y derecho al olvido digital organizado por la Universidad de los Andes y en el que este lunes expertos en el tema discutieron sobre los desafíos del acceso y difusión de la información en un escenario en el que entidades y personas, a través de herramientas jurídicas, están intentando eliminar información que les es inconveniente de internet.

Catalina Botero, decana de derecho de los Andes, señaló que detrás de la problemática generada por el derecho al olvido está el impacto descomunal que ha tenido el internet en la conservación de la información.



Botero hizo énfasis en que el derecho al olvido no es una categoría jurídica sino retórica y llamó la atención sobre que esta está siendo usada como un "atajo" para pasar por encima de la libertad de expresión.



Y agregó que no puede pensarse en extender el régimen de protección de bases de datos a los medios de comunicación ni a los intermediarios como Google, Facebook, entre otros.



Por su parte Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la comisión Interamericana de derechos humanos, dijoque cada vez es más recurrente que se les pida a los jueces la aplicación del derecho al olvido, algo que preocupa si se tiene en cuenta que "nuestros países no tienen garantizados no siquiera el derecho a la verdad y el derecho a la memoria".



Además dijo, que es preocupante que el 80 % de los pedidos de eliminación de información provienen de entidades y personas públicas y es vista como una herramienta de los corruptos para seguir "haciendo de las suyas".



Entre los desafíos descritos por Carlos Affonso Souza frente al derecho al olvido, el director del Instituto de Tecnología de Río de Janeiro sostuvo que la aplicación de ese supuesto derecho con el rasero más bajo limita el acceso a información de todo el mundo y puso como ejemplo que al eliminarse en Rusia toda la información que tenga que ver con la homosexualidad en ese país, se impide el acceso a esa información en todo el mundo.



Sandra Rodríguez, gerente legal de EL TIEMPO, dijo también que existen otros instrumentos, cómo la rectificación y la actualización, para pedir que la información de los medios de comunicación sea precisa y apegada a la realidad.



"La rectificación contribuye con la misión de los medios y beneficia a la persona que la pide, los medios y a la sociedad", manifestó Rodríguez, quien agregó que la Corte nunca ha exigido en Colombia eliminar y suprimir información.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com