Estalla tubería de gas de TGI en Manaure, La Guajira

Una fuerte explosión, y luego las llamas que alcanzaron impresionante altura, en el municipio de Manaure, en La Guajira, causó pánico a los habitantes de la región. Una tubería que conduce el gas natural al interior del país estalló provocando la conflagración.



Al parecer se produjo una falla en un tramo del gasoducto que transporta gas hacia el interior del país, de la empresa Transportadora de Gas Internacional, TGI. Pero aún no hay un reporte oficial que dé cuenta del origen de la conflagración.

Por su parte los Bomberos, que enviaron dos máquinas al lugar de la explosión, confirmaron que el hecho no dejó personas lesionadas o víctimas fatales, solo hubo cuantiosos daños materiales.



El trabajo de los expertos y el oportuno cierre de las válvulas permitieron el control del fuego. Sin embargo, confirmaron los socorristas, continúan trabajando en el control de las áreas calientes para evitar una segunda explosión.



La red de tuberías de la TGI es una de las más grandes del país, tiene cerca de 4.000 kilómetros y consta de tres sistemas de gasoductos, que son el principal abastecedor del gas al centro del territorio.



De acuerdo a la información suministrada por la Coordinación departamental de Gestión del Riesgo y Desastre, CDGRD, la explosión estuvo acompañada de un voraz incendio, y se produjo en la planta de deshidratación de TGI, y el sistema de válvulas activadas bloquearon la salida. El hecho ocurrió en cercanías de la estación Ballenas, en el corregimiento de El Pájaro.



Según se puedo establecer, el personal que labora en la Estación Ballenas fue evacuado al igual que los habitantes y animales de las comunidades indígenas wayú cercanos al sitio del incidente. Way es la comunidad más cercana.



Carlo Jaime Egurrola, Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre, aseguró que el CRUE activó con alerta verde al hospital nivel 2 de Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha. Mientras que el Cuerpo de Bomberos de Riohacha maneja la situación, con dos máquinas y 14 bomberos voluntarios, “actualmente se encuentra la situación controlada por lo tanto no se requiere activar plan de ayuda mutua”, puntualizó.



Por su parte, Roland Pinedo, gerente de Gases de La Guajira, asegura que lo que se ha confirmado es que es en una de las instalaciones de TGI, cuyo gasoducto va de Ballenas hasta Barrancabermeja, por lo que podría afectarse el servicio de transporte de gas de esta empresa, por razones de corrección de la tubería.



La conflagración causó cierto temor en la zona ya que desde diferentes puntos desde los corregimientos de El Pájaro y Mayapo, este último con gran afluencia turística, se podían ver las llamas.



Es importante precisar que en la Estación Ballenas operan otras empresas como Ecopetrol - Chevron, Promigas, PDVSA y TGI.



El incendio se encuentra controlado y se espera el reporte oficial de la empresa TGI para conocer detalles de lo que causó el estallido y posterior conflagración. En el manejo de la situación apoyaron la Cruz Roja, el Ejército y la Policía.



JUSTICIA con información de Eliana Mejía, corresponsal en La Guajira

