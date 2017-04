Han sido entregados 116 cuerpos de las víctimas de tragedia en Mocoa

Ya han sido entregados a sus familiares los primeros cuerpos de las víctimas que ha dejado la tragedia ocurrida en Mocoa, Putumayo.



Así lo informó el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, quien explicó que después de haber completado más de 60 horas continuas de trabajo, se han realizado en total 273 necropsias que han permitido entregar 116 de estos a sus seres queridos.

Los cuerpos que no sean identificados o que pese a haber sido identificados no sean reclamados "serán inhumados y plenamente identificados con manillas de acero de tal manera que al recuperarlos tengamos plena seguridad de su identidad. Nunca se van a generar fosas comunes", explicó Valdés.



Además, se toma una muestra de ADN a cada uno de los cuerpos que recibe el Instituto "de tal manera que si el cuerpo aún no se ha identificado se pueda identificar más tarde, hacer su exhumación y hacer la entrega", dijo.



Váldes agregó que debido al estado en el que se encuentran los cadáveres debe hacerse la identificación científica de cada uno de los cuerpos, por lo que pidió a los familiares tener un poco de paciencia en la entrega de los mismos para evitar equivocaciones.



"El instituto tiene la necesidad de identificar plenamente los cuerpos y por eso le pido a la ciudadanía de Mocoa, a las víctimas sobrevivientes de este desastre, que entiendan la labor del Instituto, que comprendan que el Instituto no puede entregar los cuerpos por reconocimientos físicos que hagan familiares, toda vez que este no es confiable", recalcó el director de Medicina Legal.



Finalmente, Carlos Valdés anunció que esta noche se espera terminar con el total de las necropsias de los cuerpos que han llegado hasta Medicina Legal.