En el 2017, al menos 3,2 millones de extranjeros entraron a Colombia

El 2017 superó todos los registros en movimientos de entrada y salida del país: según Migración Colombia, la autoridad que regula la materia, durante el 2017 se registró en los aeropuertos internacionales y en los puestos de frontera el paso de al menos 14 millones de personas.



La cifra (con corte al 14 de diciembre) es superior en un 13 por ciento a la del 2016 (12,7 millones de entradas y salidas) y confirma la tendencia de la última década en cuanto a visitas de extranjeros y mayor capacidad económica de los colombianos para viajar fuera del país.

El total de flujos migratorios es superior en casi tres millones al del 2014 y el factor que marca la diferencia es la entrada de extranjeros. El año pasado, las entradas y salidas de esos ciudadanos llegaron a 5,3 millones casi 1,2 millones (22 por ciento) menos que las de este año.



La mayoría de visitantes proviene de Venezuela –incrementó 24 por ciento con respecto al 2016–, país que por la crisis política y económica ha disparado su diáspora hacia sus vecinos y hacia los Estados Unidos.



Los nacionales de los Estados Unidos son los segundos visitantes más frecuentes del país, con un incremento de 16 por ciento con respecto al año pasado. Muchos llegan por razones de trabajo, pero también es un hecho que la mejoría de los indicadores generales de seguridad en los últimos años han aumentado la llegada de turistas de EE. UU.



Con un incremento con respecto al 2016 de 7 por ciento de brasileños, 6 por ciento de argentinos y mexicanos y 5 por ciento de peruanos y ecuatorianos, esos países aparecen como origen en la lista de los visitantes más frecuentes. Migración Colombia señala que las ciudades colombianas más visitadas son Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali. Esa lista la completa Ipiales (Nariño), que es la puerta de entrada por tierra desde Ecuador.



De los 14 millones de entradas y salidas migratorias, unos 7,5 millones corresponden a ciudadanos colombianos. Según Migración Colombia, las mujeres entre los 30 y los 39 años de edad representan el sector poblacional que más viaja al exterior. El turismo es la principal razón de salida de los colombianos: 64 de cada cien viajaron para sus vacaciones, mientras que una décima parte cruzó las fronteras por razones de trabajo y uno de cada 100, por estudio. Un dato significativo es que 784.000 connacionales no regresaron: se establecieron en el exterior.



Los principales destinos de los colombianos son los de los últimos años; en su orden, Estados Unidos, Panamá, México, España (puerta de entrada a la Unión Europea en muchos paquetes turísticos), Ecuador y Venezuela. Este año empezaron a figurar destinos que antes no eran tan frecuentes: Migración Colombia dice que número de viajeros a Bermudas creció en un 496 por ciento frente al 2016, y en un 155 por ciento los que viajaron a Turquía. Jamaica (creció un 137 por ciento); Uruguay (115 por ciento) y Singapur (38 por ciento) también se posicionaron como destinos de los colombianos.



En las estadísticas no están incluidos los movimientos de Navidad y Año Nuevo, que son masivos. Migración Colombia, basada en estadísticas, calcula que unos 200.000 menores de edad saldrán del país por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que se han reforzado los controles y puestos de servicio para verificar que esos movimientos cumplen con las normas de protección de infancia y adolescencia, como los permisos autenticados en caso de que viajen sin los dos padres.



Según las autoridades, los días de mayor movimiento en la temporada serán este viernes y sábado, por las salidas del país, y el puente de Reyes, por el regreso de viajeros.



JUSTICIA