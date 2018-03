Treinta años después, Iván Márquez, de la Farc, volvió a votar

Treinta años después de no participar en unas elecciones, Iván Luciano Márquez Marín llegó esta mañana al Salón Comunal San Antonio, en el sur de Bogotá, para ejercer su derecho al voto.



Aunque estaba presupuestado que votaría sobre las 9 de la mañana, el equipo del candidato al Senado adelantó una hora la votación para alcanzar a cumplir con todas las obligaciones de su agenda para este domingo de elecciones al Congreso.



Antes de las ocho de la mañana, vecinos de la zona llegaron al puesto para consultar si esa era su mesa para participar en los comicios, sorprendidos de estar rodeados de tantos medios de comunicación y policías.

Desconocían que en ese mismo punto votaría uno de los exguerrilleros históricos de las Farc, quien lideró las mesas de negociaciones de La Habana por cinco años.



A su llegada al punto de votación, sobre las 8 y 17 de la mañana, lo esperaban tres carros de la Policía con al menos 20 uniformados que se encargaron de garantizar su seguridad, además de un fuerte dispositivo con una docena de escoltas y agentes del Estado.



También lo aguardaban camarógrafos y periodistas, que desde temprano llegaron para cubrir este hecho que quedará marcado en la historia del país, ya que su protagonista es un exguerrillero de las Farc, que se desmovilizó tras más de 50 años de conflicto armado.



Llegó acompañado por Jairo Estrada, quien representó a las Farc en el Congreso al inicio de la implementación del acuerdo de paz con el fast track. Mientras se desplazaba hacia el salón comunal, los policías y escoltas iban abriendo paso entre los periodistas, protegiendo la caminata del candidato.



En una casa naranja, en la mesa número 1, Márquez -quien es cabeza de lista al Senado del partido Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), que se creó tras el proceso de paz de esa exguerrilla con el Gobierno- pudo votar.



Así quedó pactado en el acuerdo, en donde se consignó que los exguerrilleros que se acogieron al proceso y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podrían volver a tener sus derechos políticos a elegir y ser elegidos.



Los exguerrilleros recuperaron esos derechos una vez las órdenes de captura y procesos en su contra fueron suspendidos con la firma del acuerdo de paz, cuando el Congreso tramitó las leyes que le dieron vida a la JEP y que fueron avaladas por la Corte Constitucional.



Para poder votar, tuvo que esperar a que un ciudadano llenara su tarjetón, pues a la mesa de votación no dejaron de entrar vecinos del barrio San Antonio que se cruzaron con Márquez en el sufragio.



Antes de depositar su voto, el líder de Farc mostró su tarjetón ante las cámaras, sonriendo. Una mujer que lo acompañaba aplaudió mientras grababa el momento con su celular.



Márquez cerró su campaña el pasado 3 de marzo en Barranquilla y desde ya tiene asegurada su curul en el Congreso, pues el acuerdo de paz le garantizó a Farc 10 curules (cinco para la Cámara y cinco para el Senado) y una de ellas es para Márquez.



Al terminar la votación, el líder de Farc dio una rueda de prensa ante los medios de comunicación. "Tantos años han transcurrido desde que voté por la Unión Patriótica, cuando fui representante a la Cámara", dijo, notablemente emocionado.



El exjefe guerrillero fue representante a la Cámara por Caquetá en 1986, cuando hizo parte de las negociaciones de paz entre las Farc y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur.



En ese proceso tuvo una curul como miembro de la Unión Patriótica, partido que se creó como parte del proceso del que hicieron parte guerrilleros, líderes sociales, sectores sindicales, el Partido Comunista, y otros representantes de la izquierda colombiana.



Pero tras los asesinatos de los integrantes de la UP, Márquez dejó la vida civil y volvió a la selva.



"No pensé que esto se fuera a dar tan pronto", dijo, recordando que en el 2016 se firmó el acuerdo que les puso fin a las Farc como grupo armado ilegal.



"Debemos reconocer que esto se da gracias al acuerdo de paz en La Habana, del que esperamos que todos los colombianos tomen consciencia de su significado", dijo Márquez.



Así, reconoció que pudo llegar a este punto de votación como consecuencia del acuerdo de más de 300 páginas firmado con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Dijo que estas elecciones se dan en condiciones que no quería, porque le habría gustado "hacerlo con una reforma política que estuviera vigente y que el Congreso no hubiera hundido".



También dijo que hace falta la materialización de los acuerdos de La Habana. Finalmente, Márquez le hizo un llamado a la ciudadanía para que vote "por representantes que piensen en la gente".



"Los invito a que se movilicen hoy y den un voto por el futuro, por un gobierno que piense en las necesidades de las personas, que sea inclusivo. Los invito a dar su voto por la esperanza y el futuro, representado en la rosa roja de la Fuerza Alternativa Revolucionaria, Farc".



Iván Márquez aseguró que su partido espera lograr el mayor número de votos este 11 de marzo porque quieren "llegar al Congreso de la República con fuerza suficiente. Allí nos vamos a ocupar con cuerpo y alma de solucionar los problemas de la gente del común".



Al terminar de atender a la prensa, volvió a subir a uno de sus cuatro carros blindados para acompañar a votar a Jairo Estrada y a Francisco Toloza, quien también fue veedor de la exguerrilla en la implementación.



Sobre las 9 y 20 de la mañana, Márquez, Estrada y Toloza llegaron al punto de votación de la Universidad Panamericana, en donde había mucha más gente votando que en el punto del sur.



Cédula en mano, hicieron la fila para poder participar de los comicios electorales y tras depositar el tarjetón en las urnas se subieron a los carros blindados, mientras la ciudadanía los miraba.



Tras la votación se dirigieron a la sede de su partido para mantener una reunión con los voceros de Farc, y esperar esta tarde los resultados de las elecciones parlamentarias en las que la exguerrilla, por primera vez, será otro de los actores en la arena política.



