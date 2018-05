Como prevenir delitos electorales/Consultorio Jurídico

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esa universidad



Si usted quiere participar lo puede hacer aquí para que expertos de la Universidad Libre le ayuden a resolver su caso.



Cada jueves se responderán 10 preguntas que los usuarios envían en el transcurso de la semana con el propósito de responder las dudas que los colombianos tienen frente a temas como delitos electorales, divorcio, créditos, herencia, fotomultas, alimentos, paternidad, deudas, acoso sexual en redes sociales y conflictos laborales.

A propósito de las elecciones presidenciales que se realizaran el próximo domingo 27 de mayo, surgen inquietudes sobre si algunas conductas en las urnas se tipifican como delitos electorales, y a qué tipo de sanción se exponen.



Por eso un experto de la Universidad Libre nos resuelve las siguientes preguntas:



1. ¿Si llegó embriagado a votar me pueden sancionar penalmente?



2. ¿Si estoy en la fila y son las 4 p.m. puedo votar?



3. ¿Si tomo fotos al interior del puesto de votación puedo incurrir en algún delito?



4. ¿Si en mi empresa me están obligado a votar por un candidato específico puedo denunciar esta conducta?



5. ¿Qué podría suceder si soy autor de protestas en las urnas electorales y no dejo que los votantes ejerzan su derecho?



6. ¿Qué sucede si ingreso a las urnas con publicidad de un candidato?



7. ¿Si amenazo u obligo a alguien para que vote por un candidato específico hay alguna consecuencia?



8. ¿Qué sucede con aquellos que votan por más de una vez o con la cédula de otra persona?



9. ¿Qué sucede si por equivocación cuento mal los votos o altero los resultados?​

Vea acá el Facebook Live con un experto en el tema de delitos electorales

Las siguientes son las respuestas a las 10 preguntas de la semana:

Deudas

Pregunta: Hace 3 años mi ingreso laboral era mayor a $ 3.500.000 y bajó a $ 1.000.000, lamentablemente comencé a quedar en mora con mis tarjetas de crédito. En cinco entidades me iniciaron procesos ejecutivos, ya que la mora supera los 950 días. He buscado nuevas oportunidades laborales y no he encontrado, también he buscado fuentes para préstamo familiar o comercial y ha sido inútil. Mi ingreso actual cubre mis necesidades básicas y no tengo oportunidad de aportar algo para negociar. ¿Qué puedo hacer? VEA LA RESPUESTA ACÁ

Pregunta: Tengo vencido un leasing habitacional con el banco Davivienda y en alta mora un crédito hipotecario de Bancolombia, por ello quiero acogerme a la ley de insolvencia ¿Qué debo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Alimentos

Pregunta: ¿Si demando al padre de mi hijo por alimentos él tiene derecho a llevárselo? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Pregunta: ¿Puedo demandar por alimentos o interponer una denuncia por inasistencia alimentaria al papá de mi hijo que está fuera del país? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Herencia

Pregunta: Cuando mi mamá falleció no alcanzó a hacer la escritura de la parte de la casa que nos correspondía a mi hermana a mí. Somos 10 hermanos y al resto, es decir a los otros 8, si les dejó escriturada la casa como donación. Mi papá está vivo. Se debe hacer juicio de sucesión, pero ellos no quieren firmar. ¿Qué debo hacer para reclamar nuestros derechos? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Patria potestad

Pregunta: Tengo a cargo mi hijo de 3 años. La mamá me lo dejó alegando que no le interesa saber nada del niño porque para ella es más importante su trabajo. ¿Cómo puedo obtener la custodia y patria potestad del niño? VEÁ ACÁ LA RESPUESTA

Pensiones

Pregunta: Soy pensionado de Fopep, sin embargo, continué trabajando en una empresa privada y por desconocimiento seguí cotizando una pensión en un fondo privado. ¿Este ahorro lo puedo reclamar? ¿Qué debo hacer si tengo 56 años, aún sigo laborando y cotizando a pensión en el fondo privado? VEA ACÁ LA RESPUESTA



Pregunta: Si nunca he cotizado, ¿tengo derecho a reclamar alguna pensión de vejez? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Derecho inmobiliario

Pregunta: En una asamblea extraordinaria de copropietarios se estableció el cobro de una cuota extraordinaria por partes iguales, sin tener en cuenta los coeficientes de copropiedad. Expuse el hecho de que según la ley 675 de 2001 eso no se puede hacer, sin embargo, me refutaron y dijeron que en una asamblea ordinaria se había acordado el cobro por partes iguales ¿Se puede establecer eso en la asamblea? Este sería el tercer año que se cobra la cuota extraordinaria de la misma manera. VEA ACÁ LA RESPUESTA

