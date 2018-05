Se acabarían cuotas alimentarias irrisorias

La historia de los jueces de familias que ‘al ojo’ imponen cuotas de alimentos mensuales de 80 mil pesos o menos (incluso, de 20 mil), podría desaparecer de la realidad de miles de hogares en Colombia.



Esto es lo que pretende un proyecto de ley que acaba de ser aprobado por la Comisión Primera de Senado en primer debate (de cuatro que se requieren para que empiece a regir), y que cumple con una vieja pretensión de los defensores de los derechos de los hijos de padres irresponsables: fijar un piso, equivalente a una tercera parte del salario mínimo, a lo que debe entregar el padre o la madre para la manutención de cada uno de sus hijos en caso de que no viva con ellos.



La cifra equivale a 260 mil pesos y aumentaría cada año con el salario mínimo. “Un sinnúmero de madres y padres cabeza de familia en Colombia han sido víctimas de esta lamentable situación de no tener lo mínimo de una cuota alimentaria para suplir las necesidades de sus hijos”, sostiene la senadora de Cambio Radical Rosmery Martínez, autora de la iniciativa.



El proyecto se basa en casos como el de una mujer cabeza de familia que a pesar de tener tres hijos de 4, 8 y 12 años solo recibe 300 mil pesos de su expareja, quien según ella recibe un sueldo de 4.8 millones de pesos.



“Muchos jueces de familia fijan cuotas de sólo 50 mil, 80 mil o 100 mil que no garantizan la estabilidad de un menor”, cuestiona el senador Carlos Fernando Motoa. “En la legislación colombiana no existe una fórmula exacta que determine la cuantía de la obligación alimentaria”, agrega un vocero del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que apoya el proyecto.



Así, aunque la ley es clara en señalar que los padres tienen responsabilidades en la manutención de sus hijos (incluso hasta los 25 años), y a la vez los hijos deben sostener a los padres y abuelos, muchos terminan haciéndole conejo a la obligación falseando sus condiciones laborales, insolventándose o incluso asegurando que están sin empleo.



Una cuota alimentaria que se fija en un proceso de separación cuando hay hijos menores de edad, bajo un acuerdo al que llegan los padres para pagar los gastos de los infantes.



El Código Civil dice que para el cálculo de la cuota alimentaria se debe tener en cuenta “las facultades del deudor y circunstancias domésticas”, esto referido a la capacidad económica con que cuenta la persona para asumir el pago de un valor mensual por alimentos. “Son factores que varían según cada caso, y que en muchas ocasiones, son falseadas para que esa cuota se adapte a los intereses del padre o madre demandado” afirma Lina Pretelt, abogada especialista en derecho de familia.



De ser aprobado, el proyecto les quitaría a los jueces la posibilidad de interpretar esas ‘facultades y circunstancias’ del padre demandado. “Se pretende que el juez tenga al menos una cuota mínima que garantice un ingreso adecuado para el menor”, dice la senadora Martínez.



La iniciativa mantiene las sanciones para los incumplidos o los avivatos que van desde el embargo de los bienes hasta la prohibición para salir del país y el reporte a las centrales de riesgo.



Así mismo, se mantendrá que el incumplimiento de esta cuota dará como resultado el delito de inasistencia alimentaria que da de 3 a 6 años de cárcel y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



