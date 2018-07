Corte Suprema no abrirá investigación penal a exministro Holguín

La Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación penal que llevaba contra el exsenador y exministro del Interior Carlos Holguín por supuestos vínculos con el exparamilitar Diego León Montoya, 'don Diego'. De acuerdo con declaraciones de Montoya en 2013, este había ayudado y apoyado logísticamente las aspiraciones electorales de Holguín.



De acuerdo con esas declaraciones, 'don Diego' habría facilitado el transporte para que las personas se movilizaran desde algunas veredas de Valle del Cauca a cabeceras municipales para votar por Holguín.

Sin embargo, la Corte decidió no continuar con una investigación penal al no encontrar que lo señalamientos tuvieran suficiente mérito como para continuar con la investigación.



"Ninguna (prueba) ofrece la contundencia suficiente como para continuar la investigación por este hecho; por el contrario, lo que se aprecia es un estado de incertidumbre, hasta el momento insuperable, de que Carlos Holguín Sardi tenía conocimiento y estada de acuerdo con que Oliver Rayo (otro mencionado en el caso) requiriera el apoyo de un reconocido narcotraficante que implicara ejecución de conductas como el 'trasteo de votos' en beneficio de su aspiración política", dijo el alto tribunal.



Rayo fue dos veces alcalde de Zarzal, en Valle del Cauca, y según 'don Diego' era uno de los intermediarios quien solicitó ayuda al narcotraficante para que consiguiera votos a favor de Holguín.



Este proceso llevaba más de 4 años en la Corte, pues la investigación preliminar por el caso se inició en marzo del 2014, por lo que en junio pasado la defensa de Holguín había solicitado precluir la investigación argumentando, entre otras cosas, que el señalado narcotraficante 'don Diego' no había aclarado los tiempos en los que supuestamente había ayudado a su prohijado.



Sobre esto, la Corte, en su decisión, dijo que Montoya se negó a declarar para establecer con precisión a qué candidatura de Holguín habría prestado apoyo, pues este fue senador entre 1982 y 2006.



Sin embargo, 'don Diego' no es el único que había señalado a Holguín de nexos con paramilitares. En 2012 Salvatore Mancuso Gómez, extraditado a Estados Unidos, también había salpicado al exministro. No obstante, para la Corte la delcaración de Mancuso era la única prueba directa de la participación de Holguín en actividades ilegales.



"En tal concepto, estima la Sala que ante la imposibilidad de corroborar lo dicho por Salvatore Mancuso contra el exsenador Carlos Holguin Sardi, no emerge prueba suficiente que permita concluir la existencia del hecho descrito por el testigo", dice el fallo.



Por ello, la Corte accedió a las pretensiones de la defensa de Holguín pero no precluyó la investigación sino que terminó la investigación por medio de una resolución inhibitoria, es decir, la Corte Suprema resolvió no abrir una investigación penal contra el exsenador y exministro.

