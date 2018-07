Resuelva sus dudas sobre el contrato de prestación de servicios

El TIempo y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con expertos de la facultad de Derecho de esa prestigiosa universidad.



Deudas

Pregunta: Tengo un familiar que adquirió un préstamo a un banco, y no pudo seguir pagando por su condición de salud. A la fecha está debiendo 10 millones, según el banco con intereses de mora la deuda va en 25 millones. Ella es pensionada y no posee bienes raíces. ¿Le pueden embargar la pensión (recibe un SMMLV)? o ¿qué puede llegar hacer el banco para cobrar dicha deuda? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Me reportaron a las centrales de riesgo por una deuda con telefonía móvil. Ya pague dicha deuda. El paz y salvo me lo entregan a los 90 días después del pago. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir para que me saquen de datacrédito? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Accidente laboral

Pregunta: Trabajaba como mensajero domiciliario para una empresa, tuve un accidente de tránsito en la motocicleta. Razón por la que me incapacitaron 35 días, como afecte el Soat de la moto, la Arl le pagó la incapacidad a la empresa y esta se apropió de los valores consignados por le Arl. Cuando hice el reclamo para el reembolso de este dinero me lo negaron porque dijeron que las incapacidades no las pagaron y yo tengo los soportes de que la Arl si le dio el dinero de las incapacidades a la empresa. ¿Qué debo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Derecho inmobiliario

Pregunta: ¿Los valores establecidos como sanciones por inasistencia a las reuniones de asamblea general de propietarios de vivienda bajo régimen de propiedad horizontal generan costos de honorarios de abogado? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: ¿Estas sanciones por insistencia tienen un tiempo de vigencia como en el caso de los impuestos que después de cinco años en los que no se haya iniciado proceso ejecutivo prescriben? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: ¿La administración puede impedirle a un propietario que consigne valores totales o parciales a la cuenta de la administración cuando estos saldos pendientes se encuentran en abogado para su cobro? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Laboral

Pregunta: ¿Qué derechos son vulnerados cuando un trabajador no quiere asistir a las actividades recreativas organizadas por el empleador?, ¿por qué me obligan a cumplir con la jornada laboral por el solo hecho de no asistir? y ¿qué leyes me protegen? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Alimentos

Pregunta: Quiero saber si una cuota de alimentos se puede ajustar o incrementar teniendo en cuenta la diferencia de ingresos entre el padre y los míos. Estoy desempleada y el padre de mis dos hijas tiene un trabajo estable y muy bien remunerado. ¿Qué opciones tengo al respecto? Las menores de edad viven conmigo. VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta:.El papá de mi hijo lleva más de dos años en los que no me ayuda con los gastos del niño. Su justificación es que está sin trabajo. ¿Qué debo hacer en este caso? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Pensiones

Pregunta: Soy discapacitada con un puntaje de 53.5 de invalidez según concepto de junta calificadora de Colpensiones, a quienes solicite mi pensión de sobreviviente después de la muerte de mi padre que era pensionado de esta entidad.

Sin embargo, Colpensiones me negó la pensión por no haber sido afiliado a salud por parte de mi padre. Yo pertenezco al régimen subsidiado. ¿Qué puedo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Tengo una pensión con Colpensiones por invalidez. ¿Cuándo cumpla 62 años debo tramitar la pensión de vejez? O ¿sigo recibiendo esa pensión después de los 62 años sin hacer ningún trámite? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Laboré por espacio de 11 años en la Policía Nacional y ocho años en empresas privadas. Actualmente tengo 58 años de edad. ¿El tiempo laborado en la Policía me ayuda para obtener mi pensión? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Trabajé durante ocho años y las semanas cotizadas no aparecen en Colpensiones. La empresa donde trabaje ya no existe, pero tengo el número patronal. Ya averigüé en Colpensiones y solo me aparecen cuatro semanas. ¿Qué puedo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Soy desplazada con la edad de pensión ya cumplida, tengo cotizadas 850 semanas y Prosperar me prometió pensionarme con 20 años de cotización como independiente. Ahora cotizo en Colpensiones pero está entidad me pide 1300 semanas y me encuentro enferma y sin posibilidades de seguir cotizando. ¿Qué puedo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA.





