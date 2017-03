Las cinco frases más polémicas del Contralor

Desde Valledupar, en donde participaba en un foro contra la corrupción en el Cesar, el Contralor General Edgardo Maya sorprendió ayer con declaraciones polémicas frente a la corrupción del país, las campañas políticas y las Farc.



Estos fueron los cinco temas a los que se refirió Maya en su declaración:

Elecciones presidenciales

El Contralor aseguró que el debate sobre la corrupción que afronta el país será el que decidirá quién será el próximo presidente de Colombia.



"El poder de destrucción y los tentáculos de la corrupción hoy en Colombia han llegado a todas las estructuras, tanto así, que los jefes de debate del próximo Presidente de la República son el Procurador, el Fiscal y el Contralor, con todo lo que vamos a destapar de aquí para adelante y lo que se ha destapado", dijo.



También agregó que "hoy no hay posibilidad ninguna de que haya alguien destinado a ser el próximo presidente de Colombia, pues esta decisión que tomarán los colombianos en las urnas va a salir del profundo debate que se va a dar sobre los alcances que está llegando a tener la corrupción".

Corrupción está en todas partes

Según Maya “el poder de destrucción de la corrupción es demoledor y está destruyendo todas las estructuras del país, y no se escapa la Contraloría General de la República, ni las contralorías territoriales, ni la justicia, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo”.

Campañas políticas

Maya aseguró que en Colombia la política no es para gente sin recursos sino para personas muy adineradas, pues quienes asumen a cargos de elección popular deben asumir costos incalculables.



"No hay mentira más grande que la rendición de cuentas de las campañas políticas. No se gastan millones sino billones. Cómo se puede depurar la política con el costo exagerado de las campañas para obtener cargos de elección popular”, dijo.



También aseguró que “no hay cosa más hipócrita y mentira más grande en Colombia que la prohibición al servidor público para que haga política. Todos los servidores públicos hacen política, porque eso es consustancial a la función pública”.

Acuerdo de paz con las Farc

El Contralor también se refirió al acuerdo de paz con las Farc. Dijo que no ha tenido la trasdencencia que debería por tratarse de "un grupo criminal, en el pasado, que no despierta credibilidad en la sociedad colombiana".



“Mientras ellos estén en los campamentos con los fusiles, la sociedad colombiana no cree todavía en esa desmovilización. El día que entreguen los fusiles comenzarán a tener credibilidad, porque ya serán actores desarmados”, afirmó.

Se roban recursos de la salud

Según Maya, nunca antes en la historia del país había existido tanto dinero invertido en la salud, y aún así se siguen presentando serios problemas en la atención de pacientes.



"Se ve siempre el caso de la persona que llega al centro de salud y el que clasifica su enfermedad es el vigilante que está en la puerta y no lo deja entrar, así se esté muriendo", aseguró.



También dijo que "mientras hay esta abundancia de recursos, Saludcoop pierde 13.000 millones de pesos semanales, que salen del patrimonio del Estado colombiano".



