'Prohibición a funcionarios de hacer política es hipócrita': Contralor

El contralor general Edgardo Maya aseguró en Valledupar, desde un foro sobre la corrupción, que los resultados de las próximas elecciones dependerán de todo lo que los organismos de control como la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría logren evidenciar frente a los escandalosos casos de corrupción que afronta el país.



Según Maya "el poder de destrucción y los tentáculos de la corrupción hoy en Colombia han llegado a todas las estructuras, tanto así que los jefes de debate del próximo Presidente de la República son el Procurador, el Fiscal y el Contralor con todo lo que vamos a destapar de aquí para adelante y lo que se ha destapado", aseguró el Contralor.

Para Maya hoy no se podría decir que hay un candidato destinado a ser el próximo presidente porque esa decisión saldrá del "profundo debate que se va a dar sobre los alcances que está llegando a tener la corrupción".



El Contralor dijo que se debería iniciar una cruzada nacional para "destruir la corrupción porque si no la destruimos, ella nos va a destruir".



“El poder de destrucción de la corrupción es demoledor y está destruyendo todas las estructuras del país, y no se escapa la Contraloría General de la República, ni a las contralorías territoriales, ni la justicia, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo”, sostuvo.



Sobre la financiación de campañas políticas, Maya dijo que en Colombia la política "no es para gente de pocos recursos sino para personas muy adineradas, pues son incalculables los costos que asumen quienes se postulan a cargos de elección popular".



De otro lado, Maya dijo que “no hay cosa más hipócrita y mentira más grande en Colombia que la prohibición al servidor público para que haga política". Según el Contralor "todos los servidores públicos hacen política, porque eso es consustancial a la función pública”, aseguró.



También dijo que "no hay mentira más grande que la rendición de cuentas de las campañas políticas". Esto porque, según Maya, esas campañas "no se gastan millones sino billones. Cómo se puede depurar la política con el costo exagerado de las campañas para obtener cargos de elección popular”, agregó.



De otro lado, Maya afirmó que la corrupción tiene tanto que ver con el sector privado como con el sector público. Dijo, además, que "nunca en la historia de Colombia ha habido tanto dinero invertido en salud" pero que aún así se siguen presentando serias fallas en la atención a los pacientes.



"Y mientras hay esta abundancia de recursos, Saludcoop pierde 13.000 millones de pesos semanales que salen del patrimonio del Estado colombiano", aseguró.



Por eso Maya invitó a que la gente denuncie para evidenciar los casos de corrupción que afrontan las ciudades y evitar el robo de recursos públicos.

La propuesta para frenar la corrupción

Maya dijo que otra medida para frenar ese mal sería fijar condiciones uniformes para los pliegos de condiciones en las licitaciones. "Que sea el mismo pliego para todo el país y no el pliego hecho por un sastre a la medida de quien va a licitar, para que le adjudiquen la licitación".



También aseguró que el gasto público que hoy tiene Colombia es elevado. "Lo que hay es plata y lo que hay que hacer es manejarla bien". Por eso aseguró que los servidores públicos deben cumplir con su papel de vigilancia en las licitaciones y en las funciones de los cargos.



Aseguró que la corrupción no se combate creando más estatutos anticorrupción, ni reformas contitucionales, ni con leyes, sino que debe haber una transformación en la cultura ciudadana.



JUSTICIA