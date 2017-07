Con banderas a media asta se conmemora 'El Día de los Héroes'

“Perdonar, perdonar, no. Es difícil, ellos mataron a mi hijo y es muy doloroso”, aseguró Gladys Acevedo, madre del soldado profesional Edwin Carranza Acevedo.



El uniformado murió en medio de una emboscada del frente 40 de las Farc en La Julia, Meta. Tenía 24 años y era el ‘puntero’. “Él estaba a cargo de la ametralladora M.60. Me dicen que por accionar el arma de mayor poder, fue que la guerrilla lo escogió como blanco”, dijo la señora Gladys, quien no olvidara ese 16 de febrero de 2012.

“Me lo devolvieron en una bolsa negra. Él murió por defender la Patria y la democracia. La gente es indolente, indiferente y no reconoce su sacrificio”, resaltó en diálogo con EL TIEMPO Gladys, quien hace 7 años conformó la Fundación Dignidad Respeto y Honor, con el objetivo de no olvidar a esos héroes anónimos que ofrendaron sus vidas por Colombia, o que hoy sufren alguna mutilación o dolencia física como ex integrantes de la Fuerza Pública.



Son 600 los inscritos a esta Fundación a nivel nacional, en su mayoría madres y viudas, “pero también están registrados varios hombres, que portaron con orgullo su uniforme, pero que hoy debido a su incapacidad física se encuentran pensionados”, resaltó la teniente de la reserva profesional, Lisseth Peña, quien trabaja voluntariamente en la Fundación

“Me lo devolvieron en una bolsa negra. Él murió por defender la Patria y la democracia. La gente es indolente, indiferente y no reconoce su sacrificio” FACEBOOK

TWITTER

La oficial señaló que hoy es un día muy especial para los seres queridos de los hombres y mujeres que han muerto, o han resultado heridos en medio del conflicto, porque se conmemora “El Día de Los Héroes de la Nación y sus Familias”.



Desde hace 14 años, con base en la Ley 913, reglamentada por el Gobierno nacional, se rinde un reconocimiento en las sedes gubernamentales, estatales, unidades de la Fuerza Pública y millares de hogares, que hoy izan la bandera a media asta, a la memoria de los millares de uniformados que ofrendaron sus vidas por Colombia; y se exalta el valor que han tenido para salir adelante frente a las heridas de la guerra. –Mutilaciones, invalidez y discapacidades físicas de toda índole.

Eucaristía ofrecida por varias madres que perdieron a sus hijos, integrantes de la Fuerza Pública, en medio del conflicto Foto: Fundación Dignidad Respeto y Honor

En la sede del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, se ofrecerá a las 8 de la mañana una eucaristía en honor a los uniformados que ofrendaron sus vidas.



El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas en compañía de la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en el Monumento de Los Héroes (sector Can) hará un reconocimiento a los héroes y sus familias.



En jefe de la cartera castrense reiterara que estas vidas de los integrantes de la Fuerza Pública no se perdieron en vano, porque fueron el motor que los llevó a ganar la guerra contra las Farc, que hoy las tiene en un proceso de paz, con dejación de armas y en camino a la vida civil, después de más de cinco décadas de conflicto.

Las cifras del conflicto:



El Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, a cargo del general Juan Carlos Ramírez en su Registro único de Víctimas tiene a 219.000 uniformados inscritos, quienes buscan un reconocimiento del Estado en calidad de víctimas, con base en los acuerdos de La Habana y el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.



Este departamento se encarga además de brindar apoyo, orientación y ayuda a los militares en todas las aristas, y más si se encuentran discapacitados.



3.176 integrantes de la Fuerza Pública perdieron la vida en actos del servicio entre el año 2008 y mayo de 2017. 18.610 más resultaron heridos en igual periodo, de ellos, 4.499 en capacidad de discapacidad por el accionar de campos minados o artefactos explosivos abandonados.



Mientras que en el 2010 fueron asesinados 488 uniformados, entre enero y mayo de este, año 46 han muerto en actos del servicio.

El Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional,tiene en su Registro único de Víctimas a 219.000 uniformados inscritos, quienes buscan un reconocimiento del Estado FACEBOOK

TWITTER

“Estabamos realizando lo que llamamos operaciones de registro y control de área. Hacía mucho calor y no me acuerdo de nada más. Con el tiempo mis compañeros me contaron que había caído en un campo minado”, narró a este diario Juan Rentería Naranjo.



Rentería era Soldado Profesional y estaba asignado a La Unión Peneya en Caquetá. La fecha del accidente, 17 de febrero del 2010. “Quede ciego, me salve de milagro. Me llevaron para Bogotá y allí dure dos años en rehabilitación, me pensionaron y ahora vivo en Florencia, junto a mi esposa y mis padres”.



Señala que en el reporte militar se sindicó a las Farc de haber instalado el campo. “Perdonar es como jodido, pero si va ser para bien, hay que hacerlo. Estamos es un proceso de paz”, afirmó Rentería, quien señaló que es necesario ponerle fe al proceso y que los verdaderos resultados del mismo, se verá en tres años.



Son millares las historias de superación y coraje de esos héroes anónimos que alguna vez portaron un uniforme, y que hoy desde sus sillas de ruedas, muletas o desde el cielo reciben un reconocimiento a su misión.



JUSTICIA