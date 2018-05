¿Cómo repartir una herencia? / Consultorio jurídico

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esa prestigiosa universidad.Estas son las preguntas que los expertos respondieron sobre divorcios.

¿Qué hacer cuándo no se quiere iniciar juicio de sucesión?

Pregunta: Cuando mi mamá falleció no alcanzó a hacer la escritura de la parte de la casa que nos correspondía a mi hermana a mí. Somos 10 hermanos y al resto, es decir a los otros 8, si les dejó escriturada la casa como donación. Mi papá está vivo. Se debe hacer juicio de sucesión, pero ellos no quieren firmar. ¿Qué debo hacer para reclamar nuestros derechos?



Respuesta: Puede optarse por dos mecanismos:



1. proceso de sucesión: Ante el Juez de Familia cuando los herederos no están de acuerdo en iniciar la sucesión o cuando haya menores de edad, es necesario dar poder a un abogado para que lo represente en el litigio. Se exige los registros civiles de nacimiento de los causahabientes y el certificado de defunción.



Una vez admitida la demanda el juez emplaza (estipula un determinado plazo) para que se presenten quienes tengan interés en el proceso. Las personas que lleguen al proceso deberán acreditar su calidad de herederos o acreedores. La actuación termina con el inventario de bienes y de partición.



2. Trámite notarial: Si los herederos están de acuerdo. El trámite se debe realizar a través de un abogado.

Murió mi padre. ¿Cuáles son los pasos para repartir su herencia?

Respuesta: Lo primero que debe hacer es iniciar el proceso de sucesión, el cual se puede tramitar de dos formas: ante notario si los herederos están de acuerdo en cómo repartirse la herencia. Y segundo, si no se ponen de acuerdo los herederos en repartir la herencia se debe tramitar el proceso ante el Juez de familia o Civil Municipal dependiendo de la cuantía de la sucesión. Lo más aconsejable es adelantar la sucesión ante notario, es menos costoso por el tiempo puesto que el trámite es sencillo, mientras que en Juzgado es un poco más demorado. Ante Notario se hace mediante una escritura pública, en la cual mediante un apoderado se hace la solicitud de la sucesión en donde se acredita la calidad de heredero, se hace una relación de bienes que dejó su padre y los herederos serán todos los hijos tanto matrimoniales, extramatrimoniales los cuales tienen los mismos derechos, el abogado realiza la partición y adjudicación de los bienes a cada uno de los hijos por igual. Si su padre era casado y la cónyuge sobrevive hay que liquidar primero la sociedad conyugal y la cónyuge puede optar por porción conyugal o gananciales, si opta por gananciales, la mitad de los bienes de la sociedad conyugal le corresponden a ella, si opta por porción conyugal, los bienes tanto los de la sociedad conyugal como los bienes propios de su padre se reparten por igual entre la cónyuge y los hijos.

Soy hijo de una relación extramatrimonial de mi padre, quien falleció en marzo de 2011. Me gustaría saber si puedo acceder a una herencia suya.

Tiene derecho a la herencia siempre y cuando su padre en vida lo haya reconocido como su hijo y en el registro civil aparezca con su estado civil definido, si no es así, había podido iniciar un proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia, pero para ello debía de haberlo hecho dentro de los dos años siguientes a la muerte del padre. Si el padre lo reconoció en vida y usted legalmente figura como hijo tiene todo el derecho a participar en la herencia, iniciando un proceso de petición de herencia demostrando la calidad de hijo con el registro civil de nacimiento que es plena prueba del estado civil.

¿Cuándo ya se ha reconocido paternidad, esta persona tiene derecho a la herencia, que ya fue repartida?

Si tiene derecho, demostrando que es un hijo extramatrimonial reconocido y por tanto hereda de su padre, como la herencia ya fue repartida usted puede iniciar un proceso de petición de herencia ante un Juez de Familia y requiere darle poder a un abogado.

Mi mamá de 81 años quiere dejar en vida estipulado quienes tienen derecho a recibir parte de su único patrimonio que es una casa. Son cinco hijos y una sobrina que ha vivido desde muy niña con ella. También desea dejar estipulado a quién designa para hacer todo el proceso y repartir la herencia en partes equitativas. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

Si la señora tiene plena capacidad puede hacer un testamento, asignándole la cuarta de libre disposición a la sobrina, quien sería la única que no hereda en caso de no haber testamento, porque los que heredarían toda la herencia serían los hijos, por partes iguales. Es de anotar que no es necesario que designe quien va a hacer el proceso puesto que por Ley los hijos heredan por igual, y si se hace el testamento la sucesión se hace con base en lo estipulado en el testamento, en el cual se debe respetar lo que establece la ley en cuanto a los legitimarios, es decir que si hay hijos no se puede dejar sin la herencia que les corresponde, pero la cuarta de libre disposición la puede dejar a quien quiera y la cuarta de mejoras a cualquier descendientes sobrinos.

'Mi padre dice que no va a darme herencia'

Pregunta: Soy hija matrimonial, mis padres se divorciaron hace 20 años. Mi padre siempre me dice que cuando muera no me va a heredar nada, a pesar de que posee un buen patrimonio económico. ¿Puede no heredarme nada en el momento de fallecer como lo asegura? ¿Qué puedo hacer?



Respuesta: En el momento en que el padre fallece y no deja testamento, la ley entra a suplir la falta de manifestación del causante (difunto) o la mala manifestación de la voluntad del mismo cuando existen errores graves en el testamento, por lo tanto el Código Civil Colombiano en su artículo 1036 estipula quiénes son los llamados a suceder o recibir la herencia del difunto ab intestato o sin testamento y en qué orden.

Orden hereditario:

1er orden- Descendientes (hijos e hijos adoptivos).

2do orden - Ascendentes (Padres y padres adoptantes).

3er orden - Hermanos.

4to orden - Sobrinos.

5to orden - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



Cuando la orden excluye a los demás. Por lo que, en el presente caso usted tiene derecho a herencia así su padre considere otra cosa.

Renunciar a una herencia

Pregunta: ¿Qué debo hacer para renunciar a la herencia?



Respuesta: Si usted desea renunciar a la herencia debe considerar que bajo los parámetros de la ley civil las asignaciones solo pueden ser aceptadas después de haber sido diferida la herencia, en cuanto al repudio este puede efectuarse después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata en virtud de lo establecido en el artículo 1283 del código civil. El hecho de manifestar si se repudia o se acepta la herencia debe ser incondicional, es decir, que no se admite aceptación o repudio con condición alguna, tampoco puede ser parcial, pero si es admisible simultáneamente aceptar una asignación y repudiar otra.