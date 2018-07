¿Cómo reclamar su pensión de sobrevivientes?/Consultorio Jurídico

Esta inciativa de EL TIEMPO y la Universidad Libre busca ayudar a resolver los casos de manera gratuita a los usuarios que participan en el consultorio jurídico con la asesoría de abogados especialistas de esta prestigiosa universidad en cada uno de los temas.



De esta manera expertos de la Universidad Libre semanalmente responden 10 preguntas que son enviadas a través de este formulario por los ciudadanos interesados. Si usted quiere participar puede diligenciarlo con su duda legal.

En esta ocasión, Luis Alberto Torres, especialista en derecho laboral y seguridad social, experto de la Universidad Libre, resuelve todas las inquietudes legales sobre la pensión de sobrevivientes, pensión de invalidez y casos concretos sobre pensión de vejez.

Estas son las respuestas a las 10 preguntas de la semana que nos enviaron los usuarios de este consultorio jurídico.

Pensiones

Pregunta: Tengo 500 semanas cotizadas en Colpensiones, no seguí cotizando. Tengo 57 años y no me dan trabajo porque tengo una pérdida auditiva del 86 por ciento. Quiero saber si puedo pedir el valor que me corresponde de dichas semanas que tengo cotizadas antes que cumpla la edad que exige la ley dado mi situación de discapacidad. ¿Por mi pérdida de audición podría solicitar la pensión de invalidez? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Mi esposa falleció en el año 2007 cotizando pensión a Colfondos. No sabía que tenía derecho a una pensión por ser su esposo, estar casados legalmente y conviviendo. Con ella tuve tres hijos que ahora son mayores de edad. ¿Puedo reclamar mi pensión de sobreviviente y con cuánta retroactividad? ¿Qué documentos debo anexar para que me reconozcan mi derecho? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Me pensioné hace siete meses con el salario mínimo y quiero saber si tengo derecho a reclamar prima cada seis meses. VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Soy empleada del Ministerio de Defensa llevo 23 años continuos trabajando con la Institución. Quisiera saber cómo es el sistema pensional para mí, ya que tengo mis aportes en Porvenir y me dicen que pertenezco a un régimen especial (no sé de qué trata), y en las oficinas de personal dicen que me pensiono hasta que cumpla la edad. Además que labore en una empresa particular dos años y esta empresa no aportó las cuotas de pensión en su totalidad, según la información que me reporta Colpensiones. VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Estoy pensionada hace cuatro años pero no me incluyeron las primas de mitad ni la de final de año. ¿Puedo pedir una reliquidación? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Mi hija tiene la condición de "Colombiana residente en el exterior", por eso quisiera saber ¿cuál es el trámite requerido para tramitar su pensión acá en Colombia? VEA ACÁ LA RESPUESTA. ​

Laboral

Pregunta: Trabajo en una empresa que me paga como salario $550.000 mensual, trabajo 15 días y descanso 15 días, mi horario es de 24 horas por 15 días. ¿Esto es legal? y Si tengo disponibilidad de 24 horas por 15 días cuanto sería los recargos nocturnos o en su defecto horas extras a los que tendría derecho? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Arriendo

Pregunta: Arrendé un apartamento desde octubre de 2017. La arrendataria solamente pagó 3 meses pero retrasados. Actualmente tiene una deuda en servicios de agua y luz de $600.000, y los arriendos de 6 meses. Mediante una carta le solicite la devolución del inmueble y le dí un plazo de ocho días, a la fecha no ha desocupado el inmueble. Además la señora tiene dos hijos con problemas de retraso mental. ¿Qué debo hacer para que la señora me devuelva el inmueble y pague los servicios, arriendos y la multa? El contrato esta autenticado en notaría, sin embargo el fiador no se presentó para la firma. VEA ACÁ LA RESPUESTA

Herencia

Pregunta: Mi suegra tiene alzhaimer pero no se le ha declarado interdicta. Los bienes y la pensión que ella heredó por muerte de su esposo en marzo de 2010 son administrados por una hija. Esta persona que se nombró con la aprobación de los 12 hijos, no ha querido informar, desde ese entonces sobre los ingresos y egresos de esos bienes.



¿Existe algún medio legal que obligue a esta persona a informar a los demás herederos sobre esta administración que ejerce desde hace ochos años? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Fotomultas

Pregunta: Cuando me llegan los comparendos por fotomultas yo los pago debidamente. Nunca había consultado por años los reportes de simit.org.co y encontré dos fotomultas en estado de cobro coactivo, una del 2015 y otra del 2016 las cuales nunca me llegaron las notificaciones para pago. ¿Cómo debo proceder? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Deudas

Pregunta: Tengo una deuda con una entidad bancaria por el robo de dinero de mi tarjeta de crédito, a pesar de mi reclamo nunca me resolvieron nada. Actualmente me tienen en una oficina de cobranzas que me está haciendo efectiva esta deuda. ¿Qué puedo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

