 ¿Cómo puedo reclamar alimentos?/Consultorio Jurídico

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esta prestigiosa universidad.



En este consultorio los expertos de la Universidad Libre responden 10 preguntas que envían en el transcurso de la semana. Esta iniciativa tiene el propósito de resolver de manera gratuita las dudas que los colombianos tienen frente a temas como el divorcio, créditos, herencia, fotomultas, alimentos, paternidad, deudas, acoso sexual en redes sociales y conflictos laborales. Puede participar en el consultorio jurídico aquí.

Alimentos y paternidad

1. ¿Cómo puedo ofrecer una cuota de alimentos?



2. Si luego de hacer una prueba de ADN descubro que el niño no es mi hijo ¿Qué debo hacer para quitarle el apellido?



3. ¿Cómo hago para reconocer la paternidad de mi hijo fuera del matrimonio?



4. ¿Cómo hago para consignar un valor fijo mensual por concepto de alimentos a mi hijo?



5. ¿Que le pueden embargar a una persona por concepto de alimentos de su hijo y hasta qué monto de dinero correspondería a esa medida cautelar?



6. ¿Cuál es la diferencia entre inasistencia alimentaria y un proceso de alimentos?



7. ¿Si estoy privado de la libertad me pueden iniciar un proceso de inasistencia alimentaria?



8. ¿Cómo puedo iniciar un proceso de exoneración de alimentos?



9. ¿Hasta que edad tienen derecho los hijos de reclamar alimentos?



10. ¿Los hijos fuera del matrimonio pueden pedir alimentos?



Vea las respuestas a estas y otras preguntas en el Facebook Live que se muestra a continuación:

Vea acá el Facebook Live con un experto en el tema de paternidad y alimentos

Penal

Pregunta: Un compañero de la empresa falsificó mi correo electrónico y firma para cometer el delito de robo continúo. La empresa únicamente lo despidió. Me gustaría saber si puedo emprender acciones legales en su contra. VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: ¿Si comparto contenido falso en redes sociales tiene alguna consecuencia jurídica? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: ¿Si publico fotos de otra persona con mensajes ofensivos hacia ella, difamando su nombre cometo algún delito? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Deudas

Pregunta: Le presté dinero a un compañero de trabajo y fue despedido. Él no quiere pagarme, pero tengo firmada una letra de Cambio. ¿Cómo puedo hacerla efectiva? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Presté 3 millones de pesos y la persona me firmó dos letras, solo me realizó un pequeño abono, y al cumplirse el plazo del préstamo la persona me manifiesta que no tiene dinero para pagarme. No tiene propiedades a su nombre. Solo trabaja en un local vendiendo ropa. ¿Existe alguna manera legal de cobrar ese dinero? ¿Hay alguna instancia donde se pueda denunciar y reportar este tipo de personas, para evitar que otras personas sigan cayendo? No he sido el único que he perdido dinero con esa persona de esa manera. VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta:.¿Qué sucede si incumplo un acuerdo de pago con un banco? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



´Pregunta: Compré un apartamento hace unos cuatro años para uso familiar. ¿Qué debo hacer para blindarlo en caso de que tenga deudas? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Laboral

Pregunta:. ¿Si yo tengo determinadas horas extras y la empresa me envía a descansar por voluntad de la misma, me pueden descontar los días de descanso a las horas extras, o sea, si tengo 60 horas extras y descanso 4 días, esos 4 días corresponderían a 32 horas de trabajo, es legal que me las descuenten de las horas extras y a su vez de la quincena? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Acabo de sufrir una caída en horario laboral haciéndome daño en una clavícula anteriormente fracturada y con movilidad reducida o nula debido a fuertes dolores. ¿Qué debo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Divorcio

Pregunta: Si compré un apartamento con mi mujer, tenemos una niña, y ella desea ser la única dueña, entonces, ¿cómo puedo ceder mi parte del apartamento para que ella quede como única dueña del apartamento?, con la claridad que los dos solicitamos el crédito de vivienda para la adquisición de ese bien. VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Arriendos

Pregunta: ¿Un arrendatario puede retener dinero del pago de un arriendo de un inmueble sin haberme pasado a vivir? VEA ACÁ LA RESPUESTA.