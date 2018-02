'Es urgente que Venezuela acepte ayuda humanitaria': CIDH

Este jueves comienza en Bogotá el periodo 167 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que coincide con la conmemoración de los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que se hizo también en la capital colombiana.

El órgano encargado de la promoción de los derechos humanos en los 35 países de América que hacen parte de la OEA liderará en el país discusiones relativas, entre otras cosas, a la crisis humanitaria en Venezuela, el indulto a Alberto Fujimori por el Estado peruano y la regulación del comercio de armas en Estados Unidos.



Pese a que por norma de la CIDH, en las audiencias públicas y sesiones privadas no se discuten casos que se lleven contra el país anfitrión de las sesiones, EL TIEMPO habló con el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão, además de los procesos contra otros países de la región, sobre cómo el órgano ve la situación de derechos humanos del país en el contexto del acuerdo de paz y en las campañas electorales.



Una de las audiencias convocadas por iniciativa de la CIDH es sobre Venezuela, ¿qué se va a decir en ella?



La Comisión acabó de lanzar un informe muy contundente donde identifica una situación alarmante y muy dramática de los derechos humanos en Venezuela. En el país hay una grave crisis política, institucional, económica y social que está impactando en las condiciones de vida, en el ejercicio de las libertades públicas y en el propio funcionamiento de las instituciones democráticas. Ese ambiente profundamente deteriorado favorece una sistemática violación de los derechos humanos.



La Comisión apunta a la urgencia de que el Estado venezolano acepte ayuda humanitaria internacional, a que la comunidad internacional intensifique las presiones para que el país acepte una visita de la Comisión Interamericana para identificar en terreno estas violaciones y también poder hacer recomendaciones para evitar la continuidad de esas situaciones.



Solo para dimensionar lo que pasa en materia de derechos económicos, sociales y culturales, nos basamos en un dato: siete de cada 10 niños tienen una situación de desnutrición. Eso apunta a un estado de calamidad social.



Otra de las audiencias de oficio es sobre Fujimori, ¿qué puede resultar de esa diligencia?



La Comisión no reconoce el indulto que fue ofrecido a Fujimori como un recurso compatible con los estándares interamericanos. Nosotros incluso cuestionamos el carácter humanitario del propio indulto y creemos que debe ser revocado; pero de todas maneras esta audiencia es una oportunidad para escuchar a las autoridades estatales y sus justificaciones. Luego, la Comisión tendrá la oportunidad de cuestionar los fundamentos y sugerir que la decisión sea ajustada a la jurisprudencia interamericana.



Colombia firmó hace un año el acuerdo de paz, ¿ve la Comisión mejoras en cuanto a la protección de derechos humanos en el país?



La paz es el mejor camino para la protección de los derechos humanos, y el acuerdo ayuda a resolver un conflicto que es un tema de interés para toda la región suramericana. Creemos que la implementación del acuerdo debe ocurrir bajo los estándares interamericanos que establecen un conjunto de orientaciones en materia de verdad, memoria y justicia. Con respecto a los defensores de derechos humanos tenemos un compromiso prioritario con el fortalecimiento de los mecanismos de protección, pero también con el establecimiento de patrones de actuación de las fuerzas de seguridad acorde con los estándares interamericanos. Pero no podemos avanzar en la discusión concreta del país mientras estemos acá sesionando.



¿Cómo ven que las Farc hayan empezado a hacer política antes de pasar por la justicia?



Ese tema pasará por evaluación de la Comisión a partir de casos concretos que se ajusten a uno de los mandatos o herramientas disponibles en el sistema interamericano. Queremos insistir es que el sistema existe para proteger a personas de todas las visiones políticas.



¿Qué espera la CIDH del proceso electoral?



Nuestra expectativa es que durante los procesos electorales no se utilicen los derechos humanos como una agenda para generar retrocesos en conquistas que fueron tan importantes para nuestros países. Comprendemos que no hay democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia. Debe ser un compromiso de los candidatos tener un pacto de respeto a los derechos humanos en sus plataformas políticas.



