Falso chamán exigió $ 95 millones a mujer para no hacerle un conjuro

Un hombre de 37 años, quien se hacía pasar por brujo o chamán fue capturado por el Gaula de la Policía en Florencia (Caquetá) por extorsión.



Sus principales víctimas eran campesinos de la región a quienes amenazaba con hacerles un conjuro o maleficio si no le daban determinadas sumas de dinero.

El director del Gaula, general Fernando Murillo, dijo que su última víctima es una mujer de 35 años, dedicada a la agricultura a quien le sustrajo 95 millones de pesos sobre la amenaza de realizarse un conjuro.



"La señora fue la que lo denunció y con base en un arduo trabajo de inteligencia se pudo ubicar y dar captura. (...) Creemos que son unas 10 personas las afectadas, pero la cifra debe ser superior y estamos a la espera de sus denuncias", aseguró el general Murillo.



El director del Gaula confirmó que se están investigando las propiedades que pueden estar a nombre del falso chamán o de terceros para que entren a extinción del dominio, tomando como base que si una sola víctima le entregó 95 millones de pesos, podría contar con un millonario patrimonio.

Al menos 10 personas fueron intimidadas por este hombre de 37 años Foto: Gaula Policía Nacional

"Este hombre delinquía solo en Caquetá, dedicado a extorsionar. Él llegaba a sus víctimas en la vía pública, los convencía de ser vidente y de sus poderes. Los hacia ir hasta hoteles donde lucía su indumentaria de chamán o indio y después de ganarse su confianza y de conocer su vida privada, los amenazaba con realizar un conjuro para que no tuvieran un buen futuro", señaló el general Murillo.



Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para no caer en manos de estas personas que viven de la estafa y la extorsión, y piden que no tengan temor a denunciar.

