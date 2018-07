La campaña de Discovery que se suma a la diversidad

A través de la historia de quien abrazó fuertemente a un amigo o fue lanzado al vacío, de los testimonios de aquellas familias conformadas por una pareja de homosexuales que celebró la adopción de su primera hija, de la felicidad que sintió un hombre pequeño al contemplar el nacimiento de su primogénito, de las comunidades que se abrazaron y danzaron alrededor del fuego, y desde el relato de quien contempló la naturaleza sentado en una roca y se animó a escalar la más alta montaña, Discovery Inc. le envía un mensaje a la sociedad latinoamericana para que respete y se involucre en la diversidad de género que existe en todo el mundo.

Sin importar la orientación sexual, el color de piel o la variedad de pensamiento, Discovery busca transmitir a cada uno de sus televidentes que la diversidad es bienvenida y que todos estamos #HechosDeLoMismo.



En el mes del orgullo de la comunidad LGTBI, la compañía Discovery Inc, a través de sus diferentes medios de comunicación, lanzó el proyecto que tiene como objetivo promover la diversidad y la inclusión de género en las diferentes sociedades latinoamericanas. El programa que fue lanzado el 25 de junio en América Latina, envía el mensaje de que pese a la orientación sexual, y a las creencias políticas y religiosas, cada ser merece vivir dignamente.



Aunque la campaña surgió bajo el marco de la conmemoración del orgullo de la comunidad LGTBI, el proyecto busca reflejar que la diversidad no solo debe ser aceptada por la inclinación sexual, sino que también es necesario ver al otro como un igual, por todo lo que lo hace único y diferente.

Carolina Angarita, Country Manager de Discovery en Colombia, enfatizó en la importancia de enviar un mensaje de apoyo y escucha a cada persona que se ha sentido rechazada por sus preferencias sexuales, su raza y su forma de pensar. “Es necesario recordar que somos una misma humanidad y que sin importar nuestro color, nuestra inclinación o la forma en la que vemos el mundo, se vale ser diferente”.



La empresa de entretenimiento y contenido estuvo presente en la marcha de la población LGTBI, realizada el primero de julio en el Parque Nacional del centro de Bogotá. Angarita señaló que desde esta celebración reflejaron su apoyo por defender y proteger los derechos y la vida de todas las personas.



En Colombia, por falta de políticas públicas que protejan a la población LGTBI, esta comunidad continúa siendo una de las más vulneradas por parte de la sociedad colombiana.



Según la fundación Colombia Diversa, el año pasado se presentaron más de 333 agresiones contra miembros de dichos grupos. Las mujeres transgénero son las principales víctimas de ataques discriminatorios y violentos.

Diversidad e inclusión en la familia Discovery

‘Estamos hechos de lo mismo’ no es la primera campaña que nace sobre la diversidad para las diferentes sociedades latinoamericanas. Según Carolina Angarita, los diferentes programas trasmitidos en los canales de la empresa, buscan fomentar y crear igualdad de género, raza, familia y ser.



“Para nosotros ya hace parte de la marca institucional el crear programas y campañas que le digan a las personas que a medida en que consideramos al otro como un igual y creamos en su potencial, vamos a mejorar como sociedad y transformaremos tanto odio, rechazo y estigmatización que existe en el mundo”, señaló Carolina.



Discovery Inc. ha apoyado constantemente el trabajo de la campaña No Es Hora De Callar y de su directora, la periodista Jineth Bedoya Lima. A través de una serie de cápsulas que cuentan las historias de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual de Tumaco (Nariño), se ha visibilizado este crimen que muchas personas han tenido que padecer en el Pacífico Sur colombiano.



Estos testimonios, que han sido transmitidos en Investigation Discovery desde el año pasado, reflejan el empoderamiento, la valentía y la transformación que han vivido las mujeres, pese al dolor.



#HechosDeLoMismo se puede ver en Discovery Home & Healt, TLC, ID Discovery y Discovery Turbo; en las diferentes redes sociales de cada canal; y en los programas Soy Jazz, Gran Diosa y 4 esposas, un marido.



Aunque esta campaña surgió por el equipo creativo colombiano de la organización y fue lanzada para los países latinoamericanos, se buscan promover mensajes en los diferentes países del mundo en el que Discovery comparte su contendido.



NO ES HORA DE CALLAR