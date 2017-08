Más de 8.000 denuncias recibidas a través del portal ‘A denunciar’

Édgar Enrique Muñoz Villalobos, de 28 años, se convirtió en la primera persona capturada luego de que su víctima lo denunciara a través de la plataforma virtual ‘A denunciar’, puesta en operación hace un mes por la Policía y la Fiscalía.

Muñoz, obrero de la construcción y quien se encontraba desempleado, supuestamente decidió hacerse pasar como integrante de las Águilas Negras para extorsionar en Bogotá a un joven vendedor de un concesionario, a quien le exigió una millonaria suma para no atentar contra su integridad.



“La víctima entró en pánico y su primera reacción fue no salir de su casa. Pero encontró ‘A denunciar’ y decidió que era su medio para dar a conocer a las autoridades que venía siendo víctima de extorsión”, dijo Luis González, director de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía.



El denunciante anexó las imágenes de WhatsApp que demostraban el delito, y menos de un mes después la Fiscalía ubicó al señalado responsable y lo puso ante un juez.



González señaló que se le está dando prioridad a las denuncias virtuales que anexan material probatorio, pues, como en este caso, permiten una respuesta rápida de la Fiscalía y el Gaula de la Policía.



El capturado fue judicializado por extorsión agravada, y un juez de control de garantías lo envió este fin de semana a la cárcel.



“Lo importante de este caso es lo que estamos reportando a la ciudadanía: que casi el 90 por ciento de las extorsiones proviene de la delincuencia común. Que no es cierto que sean extorsiones de organizaciones criminales o de los grupos subversivos que aún quedan en el país, pues cuando los capturamos lo que se observa es que casi siempre son delincuentes comunes”, resaltó el fiscal González.

Hurto, lo más denunciado

Del 26 de julio, día en que entró a funcionar ‘A denunciar’, hasta este lunes, se han instaurado 8.227 denuncias virtuales; de ellas, cerca de 4.000 son por hurto en sus diferentes modalidades.



La herramienta le asigna un número a la noticia criminal, y con ese código el ciudadano puede acceder a la plataforma y hacerle seguimiento a su caso.



El director de Seguridad Ciudadana señaló que algo positivo es que han accedido al sistema personas desde municipios muy alejados, desde donde no se tenía reporte de denuncias.



La plataforma funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y a través de ella se pueden interponer denuncias por hurto a personas, comercio, celulares, casas, delitos informáticos y explotación sexual infantil.



El tiempo estimado por denuncia es de entre 20 y 40 minutos, lo que ahorra tiempo en el desplazamiento y en la espera en la recepción de esta, con cubrimiento en todo el territorio nacional.



La denuncia no puede ser anónima y los menores de edad deben tener un representante legal para acceder ‘A denunciar’.



