Reconstrucción de Mocoa genera satisfacción y tranquilidad: MinDefensa

“Un aguacero aún más fuerte que el registrado el pasado 31 de marzo nos demostró que las obras de mitigación provisionales están funcionando. Eso genera satisfacción y tranquilidad”, aseguró esta tarde Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa y gerente de la reconstrucción de Mocoa (Putumayo).



El funcionario viajo de urgencia está mañana a Mocoa para verificar que la lluvia registrada anoche no hubiera afectado a la población.

“Esta madrugada me generó una preocupación enorme el reporte de un aguacero en Mocoa y en sus cuencas altas, me dijeron que tuvo más agua que el del pasado 31 de marzo. Tanto me preocupé que decidí viajar a primera hora para ver la situación, y encuentro con gran satisfacción y tranquilidad que las obras de mitigación que se han hecho están funcionando”, dijo Villegas.



El 31 de marzo de este año un fuerte aguacero en horas de la noche generó que la creciente de dos ríos se desbordara arrasando con 15 barrios de Mocoa, lo que dejó más de 300 personas fallecidas.

El gerente de la reconstrucción paso revista a cada una de las obras realizadas y confirmó que “los jarillones construidos sobre los ríos y quebradas funcionaron de tal modo que no tuvimos ningún incidente, y el único que se registró fue con una casa que estaba en reconstrucción desatendiendo la orden de la Alcaldía de Mocoa porque estaba en zona de alto riesgo. No hubo novedades humanas”.



El ministro visitó y recorrió el predio Los Sauces, en donde se construirán 300 viviendas para familias damnificadas por la avalancha. “Estas viviendas se entregarán en dos etapas: en diciembre de este año estarán listas las primeras 150 y en abril de 2018 las otras 150 casas. Los terrenos para construir otras 900 viviendas tendrán los permisos listos en los próximos días, según nos informó la Alcaldía de Mocoa. De tal manera que empezaremos con la contratación de este plan modular que nos permita entregar en el año 2018 la totalidad de las 1.200 casas que nos comprometimos a construir”.



Villegas confirmó que el puente peatonal sobre el río Mulato que conecta varios barrios y puntos de Mocoa está listo y anunció que ya contrató el proyecto de puente definitivo por un valor cercano a los $3.100 millones.



