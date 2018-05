¿La están acosando en las redes? ¿Qué hacer?/Consultorio jurídico

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esta prestigiosa universidad. Puede participar en el consultorio jurídico aquí.



A propósito de la interacción en redes sociales (facebook, twitter, instagram, snapchat y otras) muchas veces se presentan situaciones de acoso sexual ante las que no se sabe qué hacer. Por eso estas son las preguntas que expertos de la Universidad Libre respondieron sobre este tema.

¿Cómo identificar una situación de acoso sexual en redes sociales?



Respuesta: Hay unas normas que han establecido un tipo de conductas para aquellas personas que las realizan, no solamente en las redes sociales sino físicamente. Por lo tanto, cuando una persona asedia u hostiga a otra insistentemente, mandando mensajes a través de los chats de redes sociales y whatsapp con fines sexuales será responsable de acoso sexual.



¿Qué conductas se identifican en un acoso sexual a través redes sociales?



Respuesta: No solo es la solicitud de imágenes. También es chantajear a la persona para que tenga una relación sexual con él o ella por medio de la publicación de una foto intima, enviarla a sus contactos o hacerla masiva en redes sociales si no accede a las peticiones de tipo sexual.. Situación que menoscaba el estado emocional de la persona que es víctima de esta conducta.



¿Qué pueden hacer las personas que son víctimas de acoso sexual en redes sociales?



Respuesta: Hay tres soluciones concretas:



1. Denunciar o reportar a la persona en las mismas redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram cuentan con esas opciones. Por ejemplo, cuando se reciben fotos de contenido sexual que son incómodas para la persona.



2. Bloquear a la persona que está realizando el acoso sexual en redes sociales.



3. Finalmente, cuando la situación es inmanejable y se llega al punto de que se afecta la tranquilidad y serenidad del día a día, es necesario acudir a las Unidades de Reacción Inmediata -URI- o ante las comisarías de familia más cercanas al lugar de su vivienda, para interponer la denuncia respectiva. Si es imposible ir hasta allí, también lo pueden hacer a través de www.teprotejo.org. o por medio del centro cibernético de la policía en www.ccp.gov.co.



¿Cómo probar el acoso sexual en redes sociales?



Respuesta: No borre las fotos. Es necesario tomarle pantallazos tanto a los chats como a las imágenes que le envíen. Grabe los mensajes de voz o conversaciones que reciba. Estas pruebas son fundamentales en el marco de la investigación que se inicie por el acoso sexual del que es víctima.



¿Qué delitos se configuran en el acoso sexual por redes sociales?



Respuesta: Se encuentran contemplados en el Código Penal directamente relacionados con el acoso sexual. En estos se incluyen pornografía infantil, la extorsión - cuando se usan las fotografías como fines extorsivos-, constreñimiento, acceso carnal violento y actos sexuales con menor de catorce años. Todos tienen penas privativas de la libertad.



¿Cómo evitar el acoso sexual por redes sociales?



Respuesta: Es importante precisar que el hecho de subir a las redes sociales fotos en vestidos de baño o ropa interior no es justificación del acoso sexual. La libertad individual prima en estos casos.



Por lo tanto, es importante que la persona sea firme en su decisión de no permitir este tipo de conducta en su perfil, debe saber decir "no" y poner límites. "No me escribas más". "No me pongas más likes". "Te voy a bloquear porque esta situación no es normal". Esta es la manera de ser firme con los agresores que se dedican a perseguir a través de todas las redes sociales.