Respuestas sobre acoso sexual en redes sociales/Consultorio jurídico

A propósito de la interacción en redes sociales (facebook, twitter, instagram, snapchat y otras) muchas veces se presentan situaciones de acoso sexual ante las que no se sabe qué hacer. Por eso estas son las preguntas que expertos de la Universidad Libre respondieron sobre este tema.

Acoso sexual en redes sociales

¿Cómo identificar una situación de acoso sexual en redes sociales?



Respuesta: Hay unas normas que han establecido un tipo de conductas para aquellas personas que las realizan, no solamente en las redes sociales sino físicamente. Por lo tanto, cuando una persona asedia u hostiga a otra insistentemente, mandando mensajes a través de los chats de redes sociales y whatsapp con fines sexuales será responsable de acoso sexual.



¿Qué conductas se identifican en un acoso sexual a través redes sociales?



Respuesta: No solo es la solicitud de imágenes. También es chantajear a la persona para que tenga una relación sexual con él o ella por medio de la publicación de una foto intima, enviarla a sus contactos o hacerla masiva en redes sociales si no accede a las peticiones de tipo sexual.. Situación que menoscaba el estado emocional de la persona que es víctima de esta conducta.



¿Qué pueden hacer las personas que son víctimas de acoso sexual en redes sociales?



Respuesta: Hay tres soluciones concretas:



1. Denunciar o reportar a la persona en las mismas redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram cuentan con esas opciones. Por ejemplo, cuando se reciben fotos de contenido sexual que son incómodas para la persona.



2. Bloquear a la persona que está realizando el acoso sexual en redes sociales.



3. Finalmente, cuando la situación es inmanejable y se llega al punto de que se afecta la tranquilidad y serenidad del día a día, es necesario acudir a las Unidades de Reacción Inmediata -URI- o ante las comisarías de familia más cercanas al lugar de su vivienda, para interponer la denuncia respectiva. Si es imposible ir hasta allí, también lo pueden hacer a través de www.teprotejo.org. o por medio del centro cibernético de la policía en www.ccp.gov.co.



¿Cómo probar el acoso sexual en redes sociales?



Respuesta: No borre las fotos. Es necesario tomarle pantallazos tanto a los chats como a las imágenes que le envíen. Grabe los mensajes de voz o conversaciones que reciba. Estas pruebas son fundamentales en el marco de la investigación que se inicie por el acoso sexual del que es víctima.



¿Qué delitos se configuran en el acoso sexual por redes sociales?



Respuesta: Se encuentran contemplados en el Código Penal directamente relacionados con el acoso sexual. En estos se incluyen pornografía infantil, la extorsión - cuando se usan las fotografías como fines extorsivos-, constreñimiento, acceso carnal violento y actos sexuales con menor de catorce años. Todos tienen penas privativas de la libertad.



¿Cómo evitar el acoso sexual por redes sociales?



Respuesta: Es importante precisar que el hecho de subir a las redes sociales fotos en vestidos de baño o ropa interior no es justificación del acoso sexual. La libertad individual prima en estos casos.



Por lo tanto, es importante que la persona sea firme en su decisión de no permitir este tipo de conducta en su perfil, debe saber decir "no" y poner límites. "No me escribas más". "No me pongas más likes". "Te voy a bloquear porque esta situación no es normal". Esta es la manera de ser firme con los agresores que se dedican a perseguir a través de todas las redes sociales.

Prestación de servicios

Tengo una droguería que no me genera tanta rentabilidad como para tener un empleado con todas sus prestaciones. ¿Puedo hacerle un contrato por prestación de servicios?



Respuesta: No es aconsejable el contrato de prestación de servicios frente a un trabajo que se tiene que realizar de manera personal y bajo estado de subordinación, pues estaríamos frente al contrato realidad (se oculta un contrato de trabajo bajo la figura, por ejemplo de un contrato de prestación de servicios).



Cuando se suscribe un contrato de prestación de servicios, es porque se requiere un especialista, autónomo e independiente, que solo tiene que desarrollar una actividad específica, por un tiempo determinado, no recibe órdenes ni indicaciones, no debe cumplir una jornada laboral, utiliza sus propios elementos para realizar la gestión encomendada.



Además debe pagar los aportes a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales por su cuenta. si usted necesita una persona que labore en la droguería debe contratarlo a través de un contrato de trabajo, pagar como mínimo el salario mínimo legal mensual vigente, más auxilio de transporte, las prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y la caja de compensación familiar.

Pensiones

¿Puedo unificar mi pensión con la de mi esposa?



Respuesta: No porque es un derecho que le corresponde a cada uno de los afiliados dependiendo del régimen pensional, edad y pensión de cada uno. Usted y su esposa, si no tienen pensión o no pueden acceder a la misma, pueden optar por la pensión familiar, que consiste en la suma de semanas o capital para acceder a la misma.



La pensión familiar reconoce la suma de los esfuerzos de cotización o aportes que realizan los cónyuges o compañeros permanentes quienes no cuentan de forma individual, con las semanas suficientes o el capital necesario para obtener una pensión, tanto en el régimen solidario de prima media con prestación definida (Colpensiones) como en el régimen de ahorro individual con solidaridad (fondos privados -Porvenir, Colfondos, entre otros-).



Requisitos



1. La pareja debe llegar a la edad requerida: hombre 62 años y mujer 57 años.

2. Ninguno de los dos debe contar con pensión o asignación de retiro.

3. Tener más de 5 años de convivencia anterior a la fecha de la solicitud de la pensión (debe presentar pruebas de convivencia).

4. Para quienes estén afiliados al Régimen de Prima Media (Colpensiones) es necesario estar tener encuesta del Sisbén niveles I o II.

5. En el caso de los afiliados al Régimen de Prima Media (Colpensiones), a los 45 años, se requiere haber cotizado el 25% de las semanas requeridas para acceder a una pensión por vejez.

6. La pareja debe completar las semanas requeridas por la ley. En Colpensiones es necesario sumar como mínimo 1300 semanas. En los fondos privados se puede sumar 1150 semanas o que ambos sumen el capital necesario para tener derecho a una pensión de vejez.

7. Que la pareja se encuentre en el mismo régimen pensional o administradora de pensiones. El que tienen más semanas es el titular de la pensión familiar y atrae al otro a donde éste se encuentra afiliado.

Derecho inmobiliario

¿Puede un deudor moroso ser parte del Consejo de Administración de un edificio de propiedad horizontal?

​

Respuesta: Para ser parte del Consejo de Administración de su edificio, debe tener en cuenta el reglamento de propiedad horizontal que se maneje internamente dentro del cual, seguramente, se encontrarán los requisitos y condiciones que deben ostentar los aspirantes a ser elegidos.



Sin embargo, se debe tener en cuenta que una de las funciones del Consejo de Administración es precisamente imponer sanciones a los morosos, por lo cual sería razonable que se impidiera a deudores morosos conforman este Consejo.



¿Cómo sacar a un arrendatario moroso de mi casa?



Respuesta: Para estos casos existe un trámite que usted puede realizar para recuperar el inmueble arrendado e incluso para que se le pague la suma de dinero que le deben.



Puede acudir a una Notaría, a un Centro de Conciliación, a la Defensoría del pueblo o a la Personería de su municipio para adelantar el procedimiento de recuperación del bien inmueble.



Debe intentar primero llegar a un acuerdo con el arrendatario o dar por terminado el contrato de arrendamiento según las causas contempladas en el artículo 22 de la ley 820 de 2003. Solicitando, a su vez, la devolución del inmueble arrendado.



Si está persona no devuelve el inmueble, puede usted presentar una demanda ante el juzgado civil.

Fotomultas

A mi esposa le llegó un correo donde le informaban de una fotomulta. La notificación llegó después de tres meses. Presentó un derecho de petición a la Secretaría de Tránsito de Cota y la respuesta fue negativa, indicando que debía acercarse a pagar. ¿Es correcto que la pague o qué puede hacer?

​

Respuesta: El Código Nacional de Tránsito, establece que las contravenciones caducan a los 6 meses. Por lo tanto, frente a lo que relata, aún se encuentra dentro del término para que le pueda ser notificada dicha fotomulta.



Sin embargo, tenga en cuenta que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema, declarando ilegales las fotomultas al no cumplir con ciertos requisitos.



Podría observar por ese lado, si le han vulnerado alguno de sus derechos para así poder ejercer su defensa.