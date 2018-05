¿Qué hacer cuando me ocurre un accidente laboral?/Consultorio Jurídico

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con expertos de la facultad de Derecho de esa universidad. Esta iniciativa tiene el propósito de resolver de manera gratuita las dudas que los colombianos tienen frente a temas como el divorcio, accidentes de trabajo, créditos, herencia, fotomultas, alimentos, paternidad, deudas, acoso sexual en redes sociales y conflictos laborales



Si usted quiere participar puede diligenciar el formulario aquí con su inquietud jurídica para que expertos de la Universidad Libre le ayuden a resolver su caso.

A propósito de las inquietudes que nos han llegado al consultorio jurídico, en esta ocasión, una abogada, especialista en seguridad social, resuelve las dudas jurídicas sobre qué hacer cuando suceden accidentes laborales.



De igual manera se responderán las 10 preguntas semanales que los usuarios enviaron en el transcurso de la semana.

Vea acá el Facebook Live con un experto en el tema de accidentes laborales

Laboral

Pregunta: ¿Una persona que trabaja como temporal en una multinacional se puede afiliar a la asociación sindical existente en la compañía? VEA ACÁ LA RESPUESTA



Pregunta: Se habla de una nueva ley que modifica el pago de seguridad social y pensión en los contratos de prestación de servicios, ¿ya existe la ley?, ¿qué dice?, ¿cómo funciona? VEA ACÁ LA RESPUESTA



Pregunta: ¿Qué puedo hacer para qué no me exijan cumplimiento de horario en mi trabajo si es por prestación de servicios? Esto porque si me niego a hacerlo ya no me dan más el contrato y lo necesito. VEA ACÁ LA RESPUESTA



Pregunta: ¿Qué debo hacer si me ponen un memorando en el marco de un contrato por prestación de servicios? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Deudas

Pregunta: ¿Cuándo vencen los reportes negativos en centrales de riesgo? Tengo un reporte de una obligación que no he pagado tras 14 años, ¿acaso la obligación ya no prescribió? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Herencia

Pregunta: Compré una vivienda e hice la escritura a nombre de mi nieta de siete años. Deseo incluir en esta escritura a mi hijo menor que no tiene casa. Averigüé pero me dicen que ya está registrada y no se puede hacer este procedimiento. ¿Qué puedo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA



Pregunta: Una tía dejó una finca y somos nueve sobrinos, hijos de dos hermanas de la tía. Las tres hermanas ya fallecieron. La tía no tuvo hijos ni cónyuge. ¿Cuál es el procedimiento que debemos hacer para la sucesión de esa finca? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Arriendos

Pregunta: Arrendé mi casa, pero la señora que la tomó en arriendo no paga, ya fui a mediación en la estación de policía, pero sigue sin cumplir. ¿Qué más puedo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA



Pregunta: Actualmente junto con mis socios tenemos un local en el centro comercial Santafé, llevamos cinco meses desde que abrimos el negocio pero las ventas han sido muy difíciles. Pagamos $ 15 millones de arriendo, pero por la situación no podemos seguir pagando ese valor. ¿Existe alguna forma de entregar el local sin pagar la cláusula de incumplimiento, dado que nos estamos perjudicando como empresa? VEA ACÁ LA RESPUESTA

Convivencia ciudadana

Pregunta: ¿Qué puedo hacer si tengo un vecino ruidoso, problemático y grosero? Todos los días entre semana pone música a un nivel muy elevado de volumen y hasta altas horas de la noche. Grita a los niños o a las personas que le reclaman. El fin de semana pone su música desde las 6:30 a.m.



Respuesta: En estos casos, donde existan vecinos ruidosos, los cuales incomodan a las personas de su alrededor, es recomendable:



1. Intentar llegar a un acuerdo amigable con el posible infractor. También puede presentar el caso ante el Comité de Convivencia de su edificio o conjunto o a la Junta de Acción Comunal del barrio para llegar a un arreglo sobre este evento.



2. En caso de no lograr un acuerdo con el vecino ruidoso, o que este siga haciendo ruido, usted puede llamar a la línea de emergencia 123 o acudir a la autoridad policiva (policía uniformado, cuadrante o CAI que se encuentre cerca del lugar), para informar sobre los hechos.



La policía se encargará de verificar si efectivamente la conducta existió y no hay duda de ello, para luego realizar el siguiente procedimiento:



• Abordará a la persona en el lugar de los hechos.

• Le deberá informar la infracción que presuntamente cometió.

• El presunto implicado tendrá que ser escuchado con el objetivo de que se defienda (puede presentar videos, fotos, grabaciones y demás pruebas para defenderse).

• Si definitivamente considera que se ha cometido una infracción, podrá imponer comparendo, que en este caso será de $393.000 e incluso podrá desactivar temporalmente la fuente del ruido si el infractor se niega a desactivarlo.



3. Después de que la autoridad policiva imponga el comparendo, el infractor podrá presentar recurso de apelación, en caso de no estar de acuerdo con este, ante el inspector de policía, quien verificará las pruebas y confirmará o revocará la medida impuesta.



El comparendo será trasladado al inspector de policía dentro de las 24 horas siguientes a su imposición y este tendrá tres (3) días hábiles para resolver la apelación, en caso de que se presente