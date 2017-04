Estos son los 10 derechos de las personas desplazadas en Colombia

Las preguntas rondan por las cabezas de muchos: ¿qué pasa cuando una persona debe abandonar su casa a la fuerza? ¿Cuáles son sus derechos? En estos 10 pasos resolvemos sus inquietudes.

1. El Registro Único de Población Desplazada (RUPD) no es un elemento determinante para el reconocimiento de la calidad de desplazado

La condición de víctima es un hecho que no depende de la declaración o del registro por parte del Estado, mientras una persona sufra una situación de violencia o coacción que lo lleven a ostentar la condición de desplazamiento forzado.



El RUPD es entendido como parte del censo, pero no encontrarse registrado solamente hace que no sea incluido en el conteo estatal de los desplazados. En ningún caso, el no estar inscrito justifica la negativa a alguno de los beneficios especiales si se comprueba que ostenta la calidad de desplazado.

2. Restitución de bienes despojados y abandonados

Todos los desplazados tienen derecho a la restitución de sus bienes, siempre y cuando ostenten la calidad de propietario, poseedores y/o ocupantes. Según la Ley 1448 del 2011, se planea una restitución de tierras para los desplazados que tengan dichas calidades.



Los bienes muebles o los bienes diferentes a la tierra se devolverán por otro mecanismo que no es la restitución. Para acceder a este derecho deben estar registrados en el RUPD.

3. A recibir atención médica en diferentes ciudades

Cuando se ha hecho un cambio de ciudad por causa del conflicto armado y se tiene una condición médica especial en la que se requiera atención especializada y medicamentos constantemente, nunca se podrá negar la prestación del servicio de salud por causa del desplazamiento.



Si la victima de desplazamiento forzado requiere de atención especializada, a pesar de estar inscrita en una ciudad diferente a la que le está solicitando el tratamiento, se le otorgará en la ciudad donde lo solicite cuando lo haga.

4. Derecho a adquirir subsidios de vivienda

Al ser la vivienda digna un aspecto imprescindible para la estabilidad socioeconómica, los desplazados están en la necesidad de adquirir o recuperar un lugar digno y seguro donde puedan reconstruir su proyecto de vida. Por tal razón, las personas desplazadas tendrán derecho a solicitar un subsidio de vivienda, para el cual no podrán tener en cuenta la propiedad registrada a su nombre y de la cual fueron desplazados para negar el subsidio (se debe acreditar la calidad de víctima de desplazamiento forzado).

5. Recibir ayuda humanitaria

Se tiene derecho a solicitar ayuda humanitaria con la finalidad de brindarles el auxilio suficiente para compensar las necesidades básicas de alimentación, salud, atención psicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública de quienes han sido afectados y son ciudadanos desplazados por los grupos armados al margen de la ley.



Esta ayuda humanitaria es temporal, una vez las personas logren restablecer su estabilidad socioeconómica dejarán de percibirla. Por lo mismo, se realizan visitas constantes a quienes se encuentran como beneficiarios, aunque el incumplimiento de una de estas visitas no autoriza la negativa o suspensión de la ayuda si la condición de desplazados persiste.

6. Derecho a prórroga automática de la ayuda humanitaria para personas con condiciones especiales de protección

Se dará paso a la prórroga automática, sin completar enteramente los tramites solicitados para la ayuda humanitaria, en el caso de personas con especial protección, ya sean madres cabeza de familia, adultos de la tercera edad o personas en condición de discapacidad.

7. Derecho al mínimo vital

La población víctima de desplazamiento forzado tiene derecho a subsistir dignamente con la ayuda humanitaria que se les brinda, entendiendo que es para cubrir sus necesidades básicas. Si la suspensión de esta ayuda supone una violación al mínimo vital, no podrá interrumpirse.



El derecho al mínimo vital se entiende cubierto desde que se entrega la ayuda humanitaria que evita las situaciones de miseria por las que puedan pasar las víctimas de desplazamiento forzado. Negarla o suspenderla, sin haberse superado la condición de desplazado, supone la violación al mínimo vital que es fundamental para su digna subsistencia.



Todo esto bajo el cumplimiento de la normativa que regula la ayuda humanitaria.

8. Valoración de las pruebas que acreditan la condición de desplazados

En muchas ocasiones es difícil aportar pruebas contundentes sobre la calidad de desplazado, por lo que en estos casos se realizará un análisis de pruebas no tan estricto, en el cual se presumirá la buena fe para lograr el registro en el RUPD. Esto no supone que no se deban aportar pruebas, sino que las pruebas aportadas serán valoradas conforme a las circunstancias específicas de cada desplazado.

9. Atención con enfoque diferencial a la mujer desplazada

Las mujeres están sometidas a condiciones especiales dentro de la situación de victimas del desplazamiento, a razón de las condiciones en su contra que se viven en los contextos de guerra. Por lo general, carecen de pruebas que se puedan aportar para acreditar la calidad de víctima. Debido a ello, se tendrá en cuenta un enfoque diferencial para las mujeres que sean desplazadas, respecto a las pruebas que se solicitan para probar la condición de víctima.

10. A obtener una interpretación favorable de las normas

Las normas aplicables en cualquier caso a los desplazados deben interpretarse con menor severidad, ya que son una población especialmente protegida por la Constitución Política. No se refiere a que las normas deberán interpretarse como les convenga a los desplazados, pero sí se tendrá en cuenta la condición de desplazados para la aplicación de la norma.



Con esto se pretende evitar una implementación literal de las normas, que produzca discriminación para la población desplazada y que se encuentra en estado de vulnerabilidad.



Si desea asesorarse sobre estos asuntos, quiere más información o está interesado en algún tema, escríbanos a invulnerables@derechojusto.org



