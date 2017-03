No hay sistematicidad en homicidios contra líderes sociales: Gobierno

“Vuelvo a decir que esto no será lo más simpático, pero es la verdad. No hemos podido documentar que haya detrás de esa actividad (muertes) de eventos contra posibles líderes sociales sistematicidad alguna”, afirmó el ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas.



El funcionario respondió de esta manera al informe presentado este jueves por Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia donde se hacen serios reparos a la situación de vulnerabilidad de los llamados líderes sociales, al confirmar el homicidio de 64 de ellos durante el 2016.



“Es en esta ocasión donde mayores resultados puede demostrar la acción de la justicia en coordinación con nuestras fuerzas, especialmente la Policía. Tenemos 56 capturados. 50 imputaciones, y de las 11 personas cuyas órdenes de captura estaban pendientes el pasado viernes, ya no quedan sino cuatro por ejecutarse”, dijo Villegas refiriéndose a las investigaciones adelantadas por estos hechos.



El jefe de la cartera castrense señaló que se han encontrado vinculaciones directas del Eln a los ataques a los líderes “que se habían opuesto a mantener los cultivos ilícitos en el Cauca o que se habían opuesto a la minería ilegal”, resaltó.



El ministro aseguró que la Policía ha entrado a actuar de manera directa con los integrantes de las Juntas de Acción Comunal, quienes han sido los mayores afectados, para que “en los sitios haya más prevención que investigación”, puntualizó.



Sobre la situación de orden público en Arauca, donde una empresa de transporte intermunicipal se niega a prestar el servicio porque en el transcurso de esta semana le han incinerado tres automotores por no acceder al pago de extorsiones, afirmó: “Con las empresas de Arauca ya se tomó contacto por parte de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía para ofrecerles toda la seguridad que requieran. No tenemos sino esa limitación, porque no puede ser que las amenazas se conviertan en amenazas contra los particulares. Ya hay nuevos escoltas apoyando a las empresas de transporte”.



Villegas reconoció que Arauca es uno de los puntos de mayor actividad del Eln no solo en terrorismo, sino contra la infraestructura petrolera y atentados para exigir extorsiones. “Se ha desplegado una porción importante del Plan Victoria, hemos reforzado nuestro pie de fuerza de Ejército con 3.000 nuevos hombres, que están en unidades más pequeñas patrullando lo rural. La Policía ha reforzado su presencia con Unipol y Gaulas”, resaltó.



JUSTICIA