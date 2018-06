Justicia por asesinato de Nelson Carvajal comienza a llegar de afuera

Lo que no ha hecho la justicia en Colombia al dejar pasar el tiempo, actuar con negligencia y, por tanto, no dar con los responsables del crimen del periodista Nelson Carvajal, ocurrido hace 20 años en Pitalito, Huila, lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al condenar al Estado por no garantizar la vida del comunicador y la protección de algunos de sus familiares que debieron exiliarse por amenazas contra sus vidas.

La condena, conocida en la tarde del pasado miércoles 6 de junio, tomó por sorpresa a la abogada Miriam Carvajal, hermana del periodista asesinado. El buzón de su teléfono había colapsado con los mensajes de Ricardo Troti, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de Angelita Baeyens, del Robert F. Kennedy Human Rights. “Miriam ¡reacciona!”, se dejaba ver en su WhatsApp. Cuando escuchó los mensajes volvió a sentir que la esperanza retornaba a la familia Carvajal. “Por fin la justicia de afuera, no la de aquí, nos está dando la razón”, le dijo Miriam a EL TIEMPO.

A Nelson Carvajal, el periodista y profesor, lo mataron el 16 de abril de 1998, a la salida del colegio que hoy lleva su nombre. “Ese hecho ocurrió en el marco de un contexto generalizado de impunidad por hechos de violencia contra periodistas en Colombia, y Carvajal Carvajal era un periodista que informaba y denunciaba asuntos de interés local. Particularmente, su trabajo se refería a irregularidades en la administración de fondos públicos, hechos de corrupción y de lavado de dinero proveniente del narcotráfico de la zona y del departamento del Huila en general”, dice la Corte IDH.

Desde el crimen del periodista Carvajal, los padres se refugiaron en el llanto silencioso y en el dolor agudo. Nueve familiares tuvieron que irse del país, tan solo por reclamar la justicia que hoy llega de afuera en una condena de la Corte IDH, ejemplarizante y única en las américas.



En Pitalito, sus padres, Jairo Carvajal y Ana Francisca Carvajal se abrazaron al pie de las fotos que decoran las paredes de la humilde vivienda ubicada en el centro del pueblo, cuando supieron la noticia de la Corte IDH. En el exterior, su hermana Judith dejó escapar por el teléfono su voz exaltada y algunos sollozos. El 1º de marzo pasado Judith celebró su cumpleaños con la familia en el pueblo que vio nacer y morir a su hermano. Con un mariachi cantó por la vida y por la memoria. Ella albergaba la esperanza de que la Corte IDH les diera lo que de alguna forma la justicia colombiana les ha negado. Y así fue.

Organismos contra la impunidad

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert Kennedy y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se juntaron en distintos momentos en busca de un mismo objetivo. La SIP comenzó en junio de 2002, cuando el asesinato del periodista Carvajal parecía quedarse postrado en el olvido. Entonces decidió representar a la familia y llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Angelita Baeyens, del Robert Kennedy, quien coadyuvó en el proceso, explica que fue un trabajo constante, también de muchos años, ante el sistema interamericano. Y lo que hoy resalta del fallo de la Corte IDH es que sí se puede sentar un precedente contra la violencia letal que cobra las vidas de los periodistas en este lado del mundo. “Colombia es de los países con más altos índices de crímenes contra comunicadores y a pesar de ello la justicia interna no actúa”, precisa.



Pedro Vaca, director ejecutivo de la Flip, fundación aliada en esta lucha jurídica, sostiene que “el pronunciamiento, la Corte IDH le dice al estado colombiano que falló frente al compromiso adquirido de garantizar los derechos de los periodistas, porque no investigó el crimen de Carvajal como debía, su aparato judicial fue negligente –y lo sigue siendo– y por tanto ha permitido la impunidad y la persecución y el exilio de personas inocentes”.​

La escuela Nelson Carvajal, en honor al periodista asesinado en Pitalito, Huila, hace 20 años. Foto: Ginna Morelo, EL TIEMPO

“Si revisamos el documento emitido por la Corte, podemos concluir que abre la puerta para que se considere que el crimen de un periodista no solo afecta su entorno individual y familiar, sino que ello impacta y tiene consecuencias en la comunidad y sociedad en general. Esto de por sí es histórico, porque un contexto tan violento para la prensa, como ha sido el colombiano, por fin merece una condena que obliga al Estado a actuar”, dice Baeyens. “Y a que se revisen los mecanismos de protección de la justicia”, agrega Vaca.

¿Qué le ordena la Corte IDH a Colombia?

La condena al Estado colombiano es puntual y comienza por exigirle al gobierno que publique la sentencia en los medios, que continúe con las investigaciones y procesos judiciales en curso y que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, con el objetivo de reparar simbólicamente a los familiares del periodista asesinado.



También debe brindarle el tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas; garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que los familiares de Carvajal Carvajal puedan retornar a su país de origen y pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial, así como las indemnizaciones para los tratamientos psicológico o psiquiátrico de los familiares que se encuentran viviendo fuera de Colombia y que así lo soliciten.



Por último, el Estado colombiano deberá remitir al Tribunal los informes periódicos que envía a los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas, relacionados con las medidas implementadas para la prevención y protección de los periodistas en Colombia.

¿Y la justicia en Colombia qué?

Por lo pronto, la justicia colombiana brilla por ausencia de acciones frente a la investigación del crimen de Nelson Carvajal. El proceso ha ido y venido entre despachos de distintas ciudades, se han iniciado procesos contra presuntos responsables a quienes se les han dictado medidas que finalmente han sido revocadas.



De hecho, recientemente la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud para declarar el asesinato como un crimen de lesa humanidad. El argumento central es que el crimen no prescribirá sino dentro de 10 años más, según la decisión de la fiscal Rosa María Moreno Marmolejo, dada la ampliación de términos consagrados en las modificaciones de ley. Esta decisión se tomó el 12 de abril del presente año, cuatro días antes de que se cumplieran los 20 años del crimen, sin que alguna acción de la justicia haya prosperado para aclarar quiénes fueron sus asesinos.

Miriam Carvajal, quien se ha constituido como parte civil dentro del proceso, informó que el próximo lunes 25 de junio se realizará la audiencia a dos presuntos responsables del crimen: Oswaldo Patiño y Franklin González Ramírez, exguerrilleros de las Farc, a quienes se les dictó resolución de acusación por el delito de homicidio agravado. Patiño figura como dado de baja en 2012 y González no figura en las listas de desmovilizados de la exguerrilla.



“La lucha contra la impunidad suele ser una bicicleta estática, que no avanza. Estamos acostumbrados a que la regla en nuestro país sea la impunidad y la excepción, la justicia, sin embargo con la condena de la CIDH se da un giro que va a exigir un seguimiento más fuerte para que el Estado colombiano cumpla”, puntualiza Pedro Vaca, de la Flip.





GINNA MORELO

Editora Unidad de Datos

Twitter: @ginnamorelo