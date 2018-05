Megalote en Barú, entre los nuevos líos del Fonade

Además de los presuntos malos manejos en buena parte de los 908 puntos Vive Digital, que tienen en vilo la puesta en marcha de ese ambicioso proyecto de conexión a internet en el país, la Contraloría General detectó nuevas irregularidades en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Así quedó consignado en una auditoría, conocida por EL TIEMPO, en la que la Contraloría evaluó la gestión de esa entidad en el 2017, en la que encontró deficiencias que van desde líos con un lote en la isla Barú hasta errores en registros de anticipos de contratos.



Uno de los casos más graves es el del megaproyecto en la isla Barú que se inició en el 2005 y en el que tenían participación dos consorcios privados y el Estado. Ese plan contemplaba un complejo turístico de 1.000 viviendas, dos hoteles, un centro comercial y un campo de golf.



Pero en el 2015, después de que la Corte Constitucional les reconoció derechos a las comunidades afro que habitan el territorio, y tras varias disputas judiciales, la viabilidad del proyecto quedó en entredicho.

Así, el 31 de agosto del 2017 parte de los activos del megaproyecto fueron transferidos por completo al Fonade luego de que la Sociedad Playa Blanca Barú S. A. entró en liquidación, por lo cual el lote se convirtió en el principal activo del Fondo, al adherirse a su capital como propiedad de inversión por 82.866 millones de pesos.



El problema es que uno de los predios que recibió el Fonade tiene medidas cautelares, lo que ha complicado su titulación y podría limitar su uso. Se trata del predio denominado La Puntilla, que tiene un costo de 34.000 millones de pesos, lo que equivale al 41,46 por ciento del total del valor de los bienes recibidos.



Aunque el Fondo visitó el año pasado el lote y dijo que no hay riesgo de deterioro, la Contraloría asegura que algunos de los predios en Barú tienen “riesgo de invasión, así como mal estado del encerramiento”, sin que el Fonade haya considerado en sus estados financieros la posibilidad de que este predio haya sufrido una desvalorización por “pérdida por deterioro”. La Contraloría rechazó que el Fondo no haya hecho un avalúo comercial para establecer realmente qué tanto estaba recibiendo tras liquidarse la sociedad.

Otra irregularidad que aparece en el informe es un contrato que el Fondo suscribió con el Distrito de Barranquilla en el 2013 para pavimentar vías en el barrio Las Flores de esa ciudad. El contrato se firmó por 15.707 millones de pesos.



Pero al verificar el proyecto, la Contraloría determinó que se le hicieron modificaciones al diseño, lo que terminó aumentando los costos de la obra, “reduciendo las metas físicas del proyecto y los beneficios sociales de otras zonas o vías”. Esos sobrecostos habrían generado un detrimento de 4.895 millones de pesos.



La Contraloría también aseguró en su informe que desde el 2016 ha venido advirtiendo de los malos manejos de los anticipos del Fondo. Así encontró que esta entidad no estaba registrando esos anticipos en sus estados financieros, lo cual impide controlar qué tanto se habían usado en los proyectos que financia el Fondo. Así, a diciembre del 2016, Fonade omitió registrar anticipos entregados a contratistas por 81.319 millones de pesos.



Por este tipo de irregularidades, el contralor general, Edgardo Maya, aseguró: “Persiste la falta de eficiencia y eficacia del Fonade, por lo que urge tomar la decisión de su liquidación”.



Hace dos meses, Maya también lanzó una alerta advirtiendo que el Fonade entrega dineros que están en poder de los contratistas, pese a que no han sido invertidos o ejecutados en los proyectos. Maya dijo en ese momento que desde hace varios años el Fonade incumple con los objetivos para los que fue creado, pues “su contribución al desarrollo depende, no de una política definida, sino de los clientes que logre conseguir para gerenciar o gestionar proyectos”.



