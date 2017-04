Más de mil uniformados vinculados a homicidios tendrían cupo en la JEP

04 de abril 2017 , 08:31 a.m.

Más del 90 por ciento de los militares y policías privados de su libertad están vinculados a delitos que guardan relación directa con el conflicto armado y por tanto tendrían derecho a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz (JEP).



Un informe de las Fuerzas Militares señala que 1.887 uniformados de los 2.089 detenidos podrán tener cupo en la JEP, incluyendo a los uniformados vinculados a los llamados ‘falsos positivos’.

Esos casos irán a la Justicia Especial para la paz por petición de los investigados o condenados o por decisión de los jueces tal como sucedió hace una semana cuando un juzgado especializado levantó la audiencia de imputación de cargos contra tres personas por considerar que los delitos eran de la órbita de la JEP.



Los investigados iban a ser acusador por ‘falsos positivos’ perpetrados el 9 de febrero de 2008 en Ocaña (Norte de Santander).



Entre los delitos cometidos por los 1.887 que tendrían cupo en la JEP están concierto para delinquir con 20 casos, desaparición (22), desplazamiento (1), homicidio en personas protegida (1.117), homicidio agravado (557), secuestro (21) y tortura con 11 casos.

En el informe oficial también aparecen otros delitos considerados menores que podrían tener beneficios. Allí hay casos de encubrimiento (9 casos), espionaje (1), extorsión (1), falso testimonio (1), y fraude procesal (2).



El documento señala que 997 de los privados de la libertad, entre ellos 262 activos y 735 retirados, llevan más de cinco años detenidos y podrían recuperar su libertad condicional inmediata.



En esos casos ya el proceso está avanzado y ya se superó la etapa preliminar de revisión y la verificación de los listados y las actas de compromiso y están pendientes de las órdenes de la Secretaría de la JEP.



Se espera que en los próximos días salgan los primeros militares beneficiados con esa jurisdicción de paz.



Tendrán en todo caso que cumplir cuatro compromisos:

-Condenados o procesados por hechos directamente relacionados con el conflicto.

-Que no se trate de delitos no amnistiables, ni indultables.

-Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema.

-Que se comprometa a contribuir con la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas.



