La modelo que promueve la libertad de David Murcia Guzmán

Zilena Rodríguez se define a sí misma como una “defensora del medioambiente, los animales y los valores perdidos”. Además, es actriz y modelo. Inclusive, llegó a aparecer en producciones de canales nacionales como “Padres e hijos”, “La viuda de la mafia” y “Todos quieren con Marilyn”.

Sin embargo, desde el 2010 comenzó con una campaña particular. Está buscando la libertad de David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG.



Para lograr su objetivo maneja dos grupos en Facebook, uno llamado “Familia DMG”, el cual cuenta con 2.430 'Me gusta', y un segundo grupo con un mensaje más explícito: “Liberen ya a David Murcia Guzmán”, que tiene 1.386 'Me gusta'.



Por medio de estos dos espacios invita a los seguidores a unirse a una conversación en Telegram, un servicio similar a WhatsApp, que tiene 521 miembros al día de hoy y que es administrado por Rodríguez y alguien que se hace llamar “Súper”.



En ese chat, las personas son invitadas a otro llamado “Famdav”, en donde se instiga “a seguidores y amigos a hacer empresa”. En estas conversaciones, los participantes ponen mensajes como “David, no temas. Nuestro señor Jesucristo está contigo. Aquí estamos todos orando por ti y ansiosos de verte en libertad”.



De hecho, por Telegram se han citado reuniones en un lugar cercano a la estación Santa Isabel de TransMilenio, en Bogotá, para celebrar el cumpleaños Murcia Guzmán y hacer rifas y sorteos.

Zilena Rodríguez apareció en producciones de canales nacionales como "La viuda de la mafia". Foto: Tomada del perfil de Facebook de Zilena Rodríguez

Rodríguez reside actualmente en Chicagp, Estados Unidos, en donde tiene un salón de belleza llamado “ZR Med Spa”, que ofrece tratamientos de piel para hombres y mujeres.



Esta mujer visitó al cerebro de DMG en la cárcel en donde se encuentra pagando su condena, Moshannon Valley Correctional Center, en Pensilvania (Estados Unidos), a apenas a una hora de vuelo de su centro de belleza.



Una de las últimas publicaciones en la página de Facebook Familia DMG es un video de una llamada entre Rodríguez y Murcia, en donde éste señala que “teme por su vida cuando llegue a Colombia y por la tortura física y psicológica que pueda sufrir”.



Según informó su abogado, Murcia quedará en libertad el próximo 11 de noviembre y regresará al país donde terminará de pagar una condena de 22 años por los delitos de lavado de activos y captación masiva de dinero.

