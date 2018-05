Juez envía nuevamente a casa por cárcel al alcalde de Barrancabermeja

Un juez de Paloquemao decidió este jueves mantener la medida de aseguramiento de casa por cárcel para el alcalde de Barrancabermeja Darío Echeverri Serrano, y cuatro personas, que había sido impuesta en febrero pasado.



Aunque la medida había sido revocada, al estudiar nuevamente los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, el juez decidió que Echeverri debe seguir en detención domiciliaria y su esposa en libertad, como inicialmente había sido decretado.

El proceso que se adelanta en contra del mandatario se refiere a maniobras engañosas que habría liderado para que la gente no saliera a votar su revocatoria el 2 de julio del año pasado.



"En sentir de la Fiscalía, nos encontramos frente a una verdadera empresa criminal que traspasó los límites del derecho penal", aseguró el ente acusador en la diligencia.



En abril, un juez de segunda instancia revocó todo lo actuado al considerar que no se habían tenido en cuenta en la imposición de medida de aseguramiento todos los argumentos expuestos. “Para el juzgado no queda remedio distinto que decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto del 15 de febrero del 2018 por medio del cual, el juez 46 penal municipal con control de garantías resolvió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imposición de medida de aseguramiento contra Darío Echeverri Serrano, Diego Acosta Osorio, John Jairo Moros, Cristian Camacho, Mary Luz Núñez a efectos de que adopte la decisión con debida motivación”, aseguró el juez.



La nueva decisión coincide con el llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría contra Echeverri. Así, el alcalde tendrá que presentarse a audiencia. También fueron citados el secretario general, Diego Armando Acosta Serrano, y al alcalde ad hoc del mismo municipio entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2017, Óscar Enrique Jaramillo Jiménez.



"De acuerdo con el material probatorio recaudado, al parecer, el alcalde solicitó a sus secretarios de despacho realizar diferentes eventos de carácter político, profirió un decreto que restringía el uso de motocarro o mototriciclo y organizó la realización de dos cultos religiosos el día de la votación, a la vez que habría convocado a aproximadamente 40 personas cerca de los puestos de votación, para que la población no pudiera ejercer su derecho al voto", señala el Ministerio Público en un comunicado.



Echeverri tendrá que responder por dos cargos disciplinarios: el primero, por presuntamente utilizar su cargo para influir indebidamente en el proceso electoral de revocatoria de su mandato y el segundo por haber "tomado parte de la controversia política que se desarrollaba", al organizar una estrategia con varios de sus funcionarios y líderes municipales para que los ciudadanos no votaran la revocatoria de su mandato.





