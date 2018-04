Unidad de Búsqueda de Desaparecidos estará lista en tres meses y medio

Sobre el inicio de actividades de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD), la directora, Luz Marina Monzón, señaló que los decretos sobre la estructura de la entidad y la planta de personal fueron expedidos a mediados de febrero y establecieron un plazo de máximo cinco meses para que iniciar su total funcionamiento.



La Directora de la UBPD "se encuentra trabajando con un reducido grupo de asesores en el diseño y estructura de la entidad en cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 288 de 2018 que establece que la entrada en funcionamiento de la Unidad tendrá lugar una vez se adopte la totalidad de la estructura interna y la planta de personal requerida", afirmó la Unidad en un comunicado.

En el mismo documento, la Unidad indicó que la posesión de la directora se dio el pasado 20 de febrero y que esta solo fue posible a partir de la aprobación de los decretos "que establecieron la estructura parcial (decreto 288 de 2018), el sistema especial de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la institución (decreto 289 de 2018) y la planta de personal parcial (decreto 290 de 2018)".



Las declaraciones son una respuesta a un oficio del Ministerio de Justicia del 18 de febrero en el que, entre otras cosas, se advierten algunos inconvenientes con los avances de la implementación de la UBPD.



En ese documento se habla de la asignación de 30.000 millones de pesos para la vigencia del 2017 y otros recursos del fondo multidonante que no se utilizaron para poner en marcha la Unidad el año pasado.



"A pesar de todas estas gestiones, y el seguimiento que se venía haciendo por parte del Ministerio, solamente hasta el día 3 de enero de 2018 tuvimos contacto nuevamente con usted, en el cual nos solicitó interceder ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, como quiera que usted consideraba estructurar la UBPD como una agencia estatal y no como una unidad administrativa especial en virtud de que las escalas salariales de esta última no resultaban competitivas ni 'atractivas' para captar personal idóneo", fue la declaración del viceministro Carlos Medina en la misiva.



En su momento, la directora Monzón respondió: "Ha sido la iniciativa propia y los esfuerzos que me han acompañado personas de manera voluntaria, las que me han permitido llegar hasta donde estamos. Los recursos, la viabilidad de las normas y la disposición, solo se han abierto recientemente y no precisamente porque la suscrita no haya hecho lo que en sus manos y posibilidades estaba para conseguirlo".



Hoy la Unidad indica que el 13 de febrero el Ministerio de Hacienda, mediante la resolución 0410, efectuó la distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia de este año.



"La UBPD está comprometida con el cumplimiento de su misión: la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y la entrega a sus familiares contribuyendo a aliviar su sufrimiento", concluye la entidad en su comunicado.



JUSTICIA