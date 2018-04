Las aclaraciones del secretario general de la JEP tras su renuncia

El saliente secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz , Néstor Raúl Correa, respondió a través de un video a las polémicas generadas sobre su gestión, luego de que anunciara su renuncia al cargo en el que se posesionó el pasado 11 de febrero de 2017.

Después de que se confirmara su dimisión, se dieron a conocer algunos descontentos por parte de fuentes de esa Corporación con la gestión de la secretaría frente a temas como la preparación de las oficinas en la sede, o la seguridad de los magistrados.



Al respecto, Correa aseguró que el contrato de arrendamiento se hizo efectivo el 15 de diciembre y por lo tanto solo tuvieron un mes para trabajar en la adecuación del lugar, pues los magistrados se posicionaron el 15 de enero. "En ese momento no todo estaba listo, pero se ha ido solucionando y está lista para operar".



Sobre los vehículos, declaró que la secretaría ejecutiva no ha arrendado ni comprado ningún vehículo porque en este momento está prohibida la compra de vehículos oficiales según las normas de austeridad del Gobierno. "Se arrendaron 38 autos y 3 carros blindados para magistrados con el techo presupuestal, no había plata para más. Esos contratos los celebró el fondo Colombia en Paz del Gobierno", añadió.



Insistió en que aunque la Contraloría envió una carta solicitando una rendición de cuentas sobre el manejo de recursos, no se ha abierto ninguna investigación, y que la carta de los embajadores está dirigida al fondo Colombia Sostenible y no a la secretaría que estuvo a su cargo.



"La secretaría trabajó financiada con los 4.7 millones de dólares que donó la cooperación internacional. Fue administrada y ejecutada por PNUD y OIM. Yo no he ejecutado ninguna licitación en este cargo", declaró.

Un balance

A modo de balance, el secretario ejecutivo habló de los logros que obtuvo al frente de la institución y dijo haberle cumplido al país y a las víctimas ante los desafíos propuestos en sus 15 meses de labores.



Entre las metas alcanzadas, enumeró:

1. Diseñar y poner en funcionamiento esa jurisdicción.

2. Poner en funcionamiento la unidad de atención a las víctimas y los 18 enlaces territoriales.

3. Más de 8.000 actas de compromiso de sometimiento a la JEP.

4. 1.200 conceptos jurídicos de la situación de varios militares.

5. Informe a las salas y secciones con todo el resumen de estos sometidos a la justicia, procesos judiciales y toda la información para que se inicien labores.

