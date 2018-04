Secretario de la JEP responde a cuestionamientos sobre su gestión

El secretario de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, respondió este jueves a los presuntos detonantes que habrían ocasionado su salida.



En una carta enviada a EL TIEMPO dijo que los contratos que se han firmado para la JEP no los ha firmado él como Secretario Ejecutivo sino el Fondo Colombia en Paz. “La calificación de “Jugosos contratos” es imprecisa por cuanto en el 2017 la Secretaría Ejecutiva funcionó con alrededor de 14 mil millones que sirvieron para el cumplimiento de múltiples funciones durante 12 meses; entre las que se destacan la suscripción de un poco más de 6.000 actas de compromiso de posibles comparecientes a la JEP en más de 70 cárceles del territorio colombiano, así como el acercamiento a las víctimas en el territorio”, dice la carta.

“Catorce mil millones no son un ‘jugoso presupuesto’, mucho menos comparados con los doscientos mil millones presupuestados para la JEP en el 2018”, agregó.

El comunicado dice que hasta el momento la Contraloría “no se ha manifestado ni ha comunicado a la JEP sobre su percepción de la información dada en respuesta a su requerimiento el 7 de marzo”. Según se conoció, hace tres meses la Contraloría solicitó a Correa justificar en qué invirtió 11.765 millones de pesos de los 36.752 millones disponibles.



Correa agrega que la cifra de 1.800 contratos corresponde a la de todos los contratos para la implementación del Acuerdo Final, con diferentes instituciones involucradas entre ellas, la JEP. “Con los recursos del fondo de Colombia en Paz solo se han contratado 161 personas bajo la modalidad de prestación de servicios y no 195”, dice el comunicado.



Sobre los cuestionamientos por la logística de las oficinas destinadas para los magistrados que, según se dijo, no estaban listas. El comunicado dice que “para

la llegada de los magistrados se habían previsto los pisos 4,5, 6. Luego, a solicitud de ellos, se cambió el plan hacia otros pisos, lo que significó un retraso en el proceso de adecuación. Sin embargo, a la fecha todos los altos dignatarios de la JEP cuentan con sus oficinas debidamente amobladas con todas las ayudas tecnológicas”, afirma.



“El proceso de compra de los computadores se ha realizado a través del fondo Colombia en Paz y se espera la entrega para la próxima semana. Las líneas fijas, así como muchos otros contratos, dependían del manual de contratación de la JEP que fue aprobado el pasado 26 de marzo por el órgano de gobierno de la JEP, una instancia diferente de la Secretaría Ejecutiva. Escritorios sí hay desde el comienzo”, agregó.





Sobre las declaraciones de uno de los dignatarios de la JEP en al que afirmaba que: “Hasta enero, él mandaba en todo y cuando llegamos intentó mantener el control y funciones que ya no le correspondían”, Correa dijo que “nunca ha buscado mantener funciones que no tiene”. “De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento General de la JEP, las funciones judiciales del Secretario Ejecutivo se mantuvieron hasta el 15 de marzo y a partir de esa fecha muchas de sus labores anteriores pasaron a la magistratura”, indicó.



“Quiero reiterar, como lo expresé en el comunicado y en la grabación enviados el martes pasado a los medios de comunicación u publicados en la página web y redes de la JEP, mi renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo de la JEP no está relacionada con ninguno de los episodios que se han mencionado durante todas estas horas. Reitero que mi tarea en la Secretaría de la JEP, tal como fue concebida inicialmente, ya concluyó y que siento que le cumplí al país y a las víctimas con transparencia, eficiencia y eficacia”, aseguró Correa Henao.

Este es el comunicado



