Confusión jurídica en el Senado tras nuevo aplazamiento de la JEP

La plenaria del Senado vive la tarde de este martes un momento de confusión e interpretaciones jurídicas alrededor del futuro de la sesión y del resto de la Legislatura tras el aplazamiento nuevamente del proyecto de ley que crea el procedimiento para que funcione la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las nuevas mayorías en esta corporación lograron que la plenaria de la corporación aplazara de nuevo el trámite de este proyecto, algo solicitado al Congreso por el nuevo presidente Iván Duque.



El lío se presenta porque esta iniciativa tiene mensaje de urgencia y de insistencia por parte del Gobierno Nacional y, según las normas, hasta que no se evacué, la plenaria no puede debatir ni votar ningún otro proyecto de ley.



Esto significa que hasta que el mismo Ejecutivo no retire el mensaje de urgencia y de insistencia sobre este proyecto de la JEP, el resto de los proyectos de ley no podrán ser tramitados y, por ende, las sesiones ordinarias en el Senado habrían llegado a su fin.



Varios congresistas, como Claudia López (‘verdes’) y Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical) manifestaron sus reparos a esta limitante y anunciaron que si no se encuentra una salida jurídica abandonarán el recinto del Senado para no incurrir en irregularidades.



Mientras se encuentra una solución al problema jurídico, la Mesa Directiva del Senado declaró la sesión informal y se está procediendo a entregar unas condecoraciones mientras se tiene claridad del futuro de la sesión.

POLÍTICA