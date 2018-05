Rechazan solicitud de sometimiento a JEP de Álvaro Ashton y David Char

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial de Paz rechazó la solicitud de sometimiento a ese régimen especial de justicia del exsenador Álvaro Asthon al encontrar que los delitos por los que está siendo procesado no tienen relación directa con el conflicto armado.

Ashton había puesto en consideración de la JEP dos procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra. La primera es una investigación por concierto para delinquir agravado por su presunta alianza con el frente José Pablo Díaz de las Auc cuando se desempeñaba como representante a la Cámara, y el segundo por la presunta entrega de 600 millones de pesos al exmagistrado Francisco Ricaurte para desviar el proceso en su contra por 'parapolítica'.



"Si bien el presunto concierto para delinquir cometido entre el congresista y los paramilitares puediera tener una relación causal con el conflicto armado, en la medida en que la alianza con un actor armado puede entenderse con ocasión del mismo, el aporte del agente del Estado se limitó a acciones que buscaban un beneficio eminentemente particular y, en todo caso, lejano al apoyo de las hostilidades o al mantenimiento de sus condiciones", se lee en la resolución del tribunal de paz.



Así mismo, la Sala señala que no encuentra relación alguna entre el delito de cohecho (por el supuesto soborno a Ricaurte) y el conflicto armado, por lo que tampoco cumple ese requisito para que su caso pase a manos del nuevo sistema.



Con respecto al proceso de David Char, la Sala del nuevo sistema de justicia emitió una resolución en el mismo sentido, argumentando que no es competente para estudiar los delitos por los que está siendo procesado el excongresista.



Char fue mencionado en el computador que se le incautó al exparamilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias don Antonio., por lo que fue acusado en la Corte Suprema de Justicia por “financiar y promover la asociación para delinquir al poner a disposición de las Auc vehículos, aportes económicos al frente José Pablo Díaz, por conducto de la empresa Acondesa”.



JUSTICIA