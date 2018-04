No obtuve de forma ilegal correos de Presidenta de la JEP: Correa

El exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, respondió a las afirmaciones que esta tarde hizo la presidenta de esa justicia Patricia Linares.

Linares aseguró -en declaraciones que fueron acompañadas por 8 magistrados de la JEP-, que Correa accedió ilegalmente a correos en los que ella compartió conceptos jurídicos sobre cómo debía quedar establecida la JEP.



Dijo que el exsecretario intentó chantajearla afirmando que si no accedía al modelo estructural sobre la Secretaría Ejecutiva que Correa le estaba presentando, haría públicos los correos que él consideraba irregulares.



En un comunicado, Correa asegura que no es cierto que haya obtenido ilegalmente ningún correo personal de Linares. "Si no saben cómo accedí a ellos (los correos) ¿cómo pueden asegurar que los obtuve ilegalmente?", dijo Correa.

El exsecretario de la JEP añadió que él sí está en condiciones de afirmar que no utilizó "ningún medio ilegal para acceder a una información que llegó a mis manos".



Correa cuestionó por qué Linares no denunció desde antes que supuestamente él había tenido acceso ilegal a correos personales.



También negó haber chantajeado a la Presidenta de la JEP con hacer públicos los correos. "Me permito señalar que no es cierto, y no puede serlo, porque para enero del 2018 ya estaban aceptados por el Ministerio de Hacienda, con participación de Patricia Linares y Danilo Rojas, el número de cargos y la remuneración de la Secretaría Ejecutiva".



Finalmente, el exsecretario dijo que su interés ha sido "defender los canales democráticos, los derechos de las víctimas y un modelo racional de estructuración de la JEP y de la Secretaría Ejecutiva".



Aseguró que las intervenciones que hizo ante la Corte Constitucional y el Congreso para defender el modelo que él propuso lo hizo oficialmente, "con documentos institucionales que llevaban mí firma".



