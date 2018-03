‘Esperamos sacar iniciativas que quedaron pendientes’: Rivera

El desarrollo de las iniciativas que implementan lo acordado con la Farc es una de las principales apuestas del Gobierno en la recta final del Congreso que se instala este martes. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que luego del resultado de la votación del pasado 11 de marzo, el Legislativo no tendrá la excusa de que el Gobierno le está entregando el país a la Farc.

¿Qué espera el Gobierno en este periodo de sesiones del Congreso?



Esperamos sacar adelante las iniciativas que quedaron pendientes de ser tramitadas el semestre anterior para culminar la implementación normativa del acuerdo de paz.



¿A qué le van a dar prioridad?



Vamos a tener varias prioridades, el proyecto de ley que crea el catastro multipropósito, el que modifica la ley orgánica del modelo de desarrollo, el de reserva forestal y esperamos que el Congreso no sea inferior a su responsabilidad.

Al proyecto que crea el catastro multipropósito, el que modifica la ley orgánica del modelo de desarrollo, el de reserva forestal y esperamos que el Congreso no sea inferior a su responsabilidad FACEBOOK

TWITTER

¿En qué va el trámite de la ley que le da vía libre al tribunal que juzgará a los de la Farc?



Estamos revisando el proyecto que nos entregó la Jurisdicción Especial para la Paz, es un proyecto extenso, de más de 200 artículos. Vamos a hacerle un examen con un equipo de juristas y luego tomaremos alguna decisión.



¿Lo importante ahora es desarrollar los temas de la implementación?



No, también hay otros temas que no hacen parte de la implementación de los acuerdos de paz, como la trasformación de Coldeportes en ministerio del deporte; es un proyecto de la mayor importancia.



¿Qué papel jugará la campaña presidencial en el desarrollo de las leyes?



Normalmente el último semestre del Congreso es de una baja producción legislativa, pero en esta ocasión hay varios asuntos pendientes de la implementación del acuerdo de paz que son de la mayor importancia; por eso esperamos que el Congreso no sea inferior a su responsabilidad y que les den el trámite que corresponde a estas iniciativas.



¿Podría endurecerse la posición de algunos sectores frente a los acuerdos de paz?



Después de los resultados del 11 de marzo no veo por qué se vayan a endurecer. Quienes decían que les estábamos entregando el país a las Farc ya no tendrán ese argumento, porque pudieron observar los resultados electorales de la Farc.

Quienes decían que les estábamos entregando el país a las Farc ya no tendrán ese argumento, porque pudieron observar los resultados electorales de la Farc FACEBOOK

TWITTER

POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: @PoliticaET