Magistrados de la JEP responden a polémica carta de Néstor Raúl Correa

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, respondió este jueves a una polémica carta en la que el exsecretario ejecutivo de esa jurisdicción, Néstor Raúl Correa, habla de las razones de su renuncia.



Correa dijo en la carta que renunció porque un grupo de nueve magistrados de la JEP, que según él son amigos de Linares, y constituyeron un Comité Estratégico, le quitaron funciones al cargo que tenía con el fin de tener el control burocrático de la institución.

Sobre los señalamientos de Correa, en el sentido de afirmar que esos magistrados hicieron ‘lobby’ ante el Gobierno para quitarle funciones, Linares dijo que con el Gobierno intercambió conceptos jurídicos: "Ese intercambio de opiniones jurídicas lo hicimos por vía electrónica, a través de nuestros correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Correa".



Según Linares, en enero Correa le dijo que si no aceptaba su propuesta sobre cómo debía quedar la JEP "daría a conocer los correos pues según él dar a conocer nuestras opiniones con el Gobierno era irregular".



Linares afirmó que Correa "ejecutó 4,5 millones de dólares de los cuales solo rindió cuentas cuando la Contraloría inició la investigación de los dineros".



También afirmó que, pese a que Correa debía ejecutar el presupuesto que tenía, hoy en la JEP "carecen de sistemas de información, telecomunicaciones, protección a magistrados, papelería, impresoras. La Secretaría Ejecutiva debía avanzar en el sistema de representación y protección de las víctimas y vigilancia de libertad condicionada, tareas sobre las cuales hay un nulo o incipiente avance que ha sido asumido por los propios magistrados".



Según Linares, "la magistratura no ha celebrado ni celebrará contrato alguno. Esa es función de la Secretaría Ejecutiva cuya estructura se mantiene intacta". Sin embargo, dijo que los magistrados deben orientar y definir los lineamientos de la Secretaría Ejecutiva.



Linares también dijo que en el 2017 Correa tuvo contratos para 100 personas y hoy tiene 163 contratistas designados y escogidos por él mismo.

Sobre la planta de la JEP, dice que "propusimos una estructura, planta que fue acogida por unanimidad por los magistrados de la JEP".



Dice que según el informe oficial de la Secretaría Ejecutiva, se han acogido 6.400 personas a la JEP, casi el triple de postulados a Justicia y Paz. Y la Fiscalía habla de 225 casos con el conflicto armado y entregará 17 informes. En total, afirmó, son 72.000 procesos.



Aseguró que el Gobierno tiene el deber de vigilar los contratos "no obstante la molestia del Secretario Ejecutivo".



También dijo que la participación de ese cargo debe ser con voz pero sin voto para evitar un conflicto de interés.



Recordó que Correa renunció el 12 de abril y aseguró que "llama la atención que en lugar de rendir cuentas, plantee debates ante la opinión pública que carecen de sustento".



En la rueda de prensa, participaron siete de los magistrados que Correa menciona en la carta: Patricia Linares, Caterina Heyck, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes, Danilo Rojas, Rodolfo Arango, Catalina Díaz e Iván González. Faltó Yesid Reyes, quien también fue mencionado por Correa.



El exsecretario ejecutivo Néstor Raúl Correa dijo en su carta que ese grupo de magistrados tenía como función "hacer lobby" para quitarle funciones a la Secretaría Ejecutiva, y afirmó que esos magistrados "vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al Secretario Ejecutivo del órgano de gobierno, incluso antes de conocerse el fallo de la Corte. Ambas cosas las lograron".



JUSTICIA