Solicitan que priorización de casos en la JEP sea sin discriminación

En el marco del proceso de definición de criterios para la priorización de casos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la mañana de este miércoles organizaciones de víctimas y expertos jurídicos presentaron sus consideraciones sobre lo que debe o no tenerse en cuenta en ese proceso ante los magistrados del nuevo sistema de justicia.

La magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP hizo énfasis en que es imposible darle trámite a todos los hechos del conflicto armado, pero dijo que la selección de procesos permitirá garantizar justicia.



Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, afirmó que la Corte Constitucional al estudiar el marco jurídico para la Paz ya ha dado pautas sobre los criterios que se deben tener en cuenta para seleccionar los casos que serán objeto de estudio por parte de la Jurisdicción Especial de Paz, entre ellos la imposibilidad de renunciar a la acción penal en los delitos más graves.



Berta Lucía Fríes, líder de las víctimas del Nogal, afirmó que el criterio de vulnerabilidad no puede limitar el acceso a la justicia especial a ciertos grupos sociales, pues dijo que seguramente muchas personas no creen que las víctimas del Nogal sean vulnerables por considerar que son personas de élite. En ese sentido insistió en que los criterios de priorización no pueden redundar en discriminación. Insistió en que en el caso del Nogal criterio de impacto es absolutamente relevante por la magnitud del atentado, no sólo para las víctimas sino para todo el país.



Pidió que haya una definición más clara en el documento sobre lo que significa gravedad de los hechos como criterio de priorización.



Representantes de comunidades indígenas señalaron que las víctimas de los pueblos étnicos son sujetos colectivos. Pidieron que el impacto ambiental sea prioritario para atribuir responsabilidades.

Hicieron énfasis en que el conflicto no se ha extinguido pues hoy sufren los efectos de las Bacrim, de nuevas organizaciones criminales y de la resiembra de minas. En la audiencia se indicó que hoy hay 31 pueblos indígenas en riesgo de exterminio.



Soraya Gutiérrez, representante del Colectivo de Abogados José Alvear, señaló que en la selección de procesos se debe tener en cuenta como aspecto de vulnerabilidad superior el ser víctima de crímenes por parte de agentes del Estado.



La abogada afirmó, sin embargo, que el criterio más importante de priorización es el estudio de procesos menos documentados, es decir, aquellos en los que las investigaciones no han tenido avances.



La falta de investigación formal y el elevado número de archivos de casos generó un alto índice de impunidad, dijo Byron Góngora, representante del Movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado, y quien coincidió con Gutiérrez en que los hechos del conflicto que no han sido investigados hasta hoy deberían ser los que sean examinados por la JEP.



JUSTICIA

@JusticiaET

Justicia@eltiempo.com