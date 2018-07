'Se cristaliza ese sueño que tejimos en La Habana', dijo Timochenko

En la primera diligencia a la que comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este viernes, Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe del partido Farc, reiteró su compromiso con este sistema de justicia transicional diseñado por el acuerdo de paz.



“Estoy a su disposición con una profunda emoción por ver que se cristaliza ese sueño que tejimos en La Habana”, declaró Londoño, tras identificarse en la audiencia ante los cinco magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Esa instancia lo llamó a comparecer a él y otros 30 exjefes guerrilleros, miembros del antiguo secretariado y estado mayor de las Farc, ante la JEP por los casos de secuestro atribuidos a esa organización entre 1993 y 2012.



Timochenko, quien será representado por el abogado Diego Martínez en este caso 001 con el que arranca la justicia especial, fue el primero de los excomandantes citados a esta diligencia preliminar en llegar a la sala de audiencia. Atravesó el pasillo hacia el recinto sonriente y con su puño derecho en alto.



"Que nadie pueda decir ni escribir jamás, que nuestro partido Farc faltó en lo más mínimo a los compromisos acordados", aseguró en una declaración suscrita por el Consejo Político Nacional del partido Farc.



"Nuestro interés por colaborar con la JEP, por comparecer ante ella, por responder con verdad plena, no puede ser puesto en duda. Treinta y dos mandos de nuestra antigua organización política militar, hoy en proceso de reincorporación, fuimos citados, personalmente o por medio de apoderado, ante la Sala de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas", se lee en el comunicado entregado una vez finalizada la audiencia.



Los únicos jefes guerrilleros que comparecieron de manera personal ante la sala de reconocimiento de verdad de la JEP, presidida por la magistrada Julieta Lemaitre, fueron Timochenko, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, quien llegó a la diligencia con un ramillete de rosas rojas, símbolo del partido en que se transformó el antiguo grupo armado.



Jesús Santrich estuvo en la diligencia a través de videoconferencia, desde la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido tras ser pedido en extradición por autoridades de Estados Unidos. Él y su defensa acusaron al Fiscal de obstruir la justicia, al no otorgarle el permiso a acudir a esa cita de manera personal, como era su voluntad.



A Catatumbo le fue autorizado su retiro de la audiencia, a petición de su defensa, por tener un evento con reincorporados de la exguerrilla en Popayán, Cauca.



En su comunicado, las Farc criticaron lo que calificaron como "espectáculos mediáticos", pues esta diligencia "fue concebida como de carácter reservado", aseguraron.



"Consideramos que la presencia de los medios en ella, su transmisión en directo y la filtración previa del informe de la Fiscalía a la prensa, constituyen una violación clara de lo acordado", dijeron, y reclamaron el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.



Durante la audiencia, Pablo Catatumbo, al momento de identificarse en la audiencia, también reiteró su disposición a atender los llamados de la justicia de paz. “Manifiesto mi total disposición a comparecer a todas las diligencias a las que sea convocado en la JEP“, dijo.



Luego de un receso decretado por los magistrados, la Sala resolvió que los demás exguerrilleros que no comparecieron personalmente, pero quienes firmaron un poder sin autenticar para sus abogados de confianza, serán representados en esta diligencia por abogados del sistema autónomo de defensa (abogados de oficio) ante la JEP.



A la audiencia también acudió la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Luz Marina Monzón. Aunque también fue citado un representante de la Comisión de la Verdad, nadie de esa instancia, también fruto del acuerdo de paz, participó en la audiencia.



La Sala de Reconocimiento procedió, tal como lo anticipó EL TIEMPO, a darles a conocer a los comparecientes y a sus abogados de los informes que los sindican como responsables de los casos de secuestro.



El grupo de defensa ha pedido un plazo prudencial para dar respuesta a esos informes, entre ellos uno de la Fiscalía denominado 'Retenciones ilegales de las Farc EP', que contiene más de 300 sentencias condenatorias, entre ellas 68 contra miembros del estado mayor y secretariado de la exguerrilla.

Esta fue la declaración completa leída por Rodrigo Londoño

La paz es el bien más valioso que puede disfrutar un pueblo. Conseguirla y conservarla es un derecho y un deber que consagra la Constitución Nacional en nuestro país. Después de medio siglo de confrontación armada, que dejó cifras de víctimas superiores a los ocho millones de compatriotas, las FARC-EP y el Estado colombiano firmamos el Acuerdo Final que selló la finalización de la guerra.



Desde las conversaciones que se cumplieron en La Habana a lo largo de cinco años, y con más convicción aún al estampar nuestras firmas en el Acuerdo, siempre nos animó la voluntad de dar cumplimiento a todas y cada una de las fórmulas pactadas. Hoy reiteramos ante el país y la comunidad internacional, nuestro propósito indeclinable de honrar nuestra palabra.



Que nadie pueda decir ni escribir jamás, que nuestro partido FARC faltó en lo más mínimo a los compromisos acordados. Esa es nuestra preocupación cotidiana y permanente. Por eso nos hacemos presentes hoy aquí, en atención a lo acordado en el punto 5 sobre víctimas del conflicto, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz. Queremos que se conozca la verdad y que haya justicia.



Nuestro interés por colaborar con la JEP, por comparecer ante ella, por responder con verdad plena, no puede ser puesto en duda. Treinta y dos mandos de nuestra antigua organización política militar, hoy en proceso de reincorporación, fuimos citados, personalmente o por medio de apoderado, ante la Sala de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, mediante auto 002, con el objeto de ser notificados del informe N. 02 presentado por la Fiscalía, denominado “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP”, el cual nos fue entregado para nuestro estudio y análisis. Cumplimos de buen grado con dicha citación.



Dentro del espíritu general con el que se pactó la JEP en La Habana y sus desarrollos legales, está el que esta Jurisdicción no debe ser objeto de espectáculos mediáticos. La diligencia de esta tarde fue concebida como de carácter reservado. Consideramos que la presencia de los medios en ella, su transmisión en directo y la filtración previa del informe de la Fiscalía a la prensa, constituyen una violación clara de lo acordado. La presunción de inocencia impone que nadie puede ser considerado culpable sin ser vencido previamente en juicio, con la observancia rigurosa de todas las normas de procedimiento. Rechazamos por tanto los linchamientos mediáticos en curso.



Por otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo autónomo de justicia, que no depende para nada de las decisiones de la Fiscalía General de la Nación. Nuestra intención de acudir personalmente, se vio afectada por la arbitraria decisión del señor Fiscal General, de impedir la presencia de Jesús Santrich a la citación de la JEP. Por tal razón, y para sentar nuestra más enérgica posición contra la obstrucción de un procedimiento judicial por parte de la Fiscalía, nuestra decisión fue la de comparecer por medio de apoderados, con presencia personal de una reducida delegación de los mandos citados. Las resoluciones de la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden ser desconocidas o burladas por ninguna autoridad.



La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo pactado por el Estado y las FARC, para dar tratamiento adecuado a las conductas consideradas más graves a lo largo del conflicto, las cuales no pueden ser objeto de amnistías o indultos. Se previó para todos sus actores y no solo para uno de ellos. Su propósito consiste en contribuir al resarcimiento de los derechos de las víctimas del conflicto y evitar la impunidad. Desde un principio nuestra posición fue la de responder por lo que debamos responder, como esperamos que respondan por sus hechos los militares y policías, los funcionarios públicos y los terceros civiles involucrados en la confrontación de manera grave.



No deja de resultar indicativo el hecho de que poderosos intereses en el país, se hayan opuesto en general a los Acuerdos de Paz, y particularmente al tema de la JEP. Se ha querido convertir esta, durante su paso por el Congreso de la República y las Cortes, y en el tratamiento conferido por los grandes medios, en una especie de tribunal de la Inquisición, en el que solo uno de los actores del conflicto, las FARC, sea sometido al escarnio y la condena, incluso desde antes de cumplirse los procedimientos pertinentes y por encima de lo que reza en los Acuerdos.



Voces y personajes que rasgan sus vestiduras por la presunta impunidad de las FARC, luchan con ardentía por evitar la comparecencia y la responsabilidad ante la JEP, de numerosos sectores untados de sangre y horror durante los años del conflicto, enriquecidos además por las violencias despiadadas promovidas desde sus despachos y mansiones. A todos ellos nuestra invitación a comparecer ante la JEP, a no oponerse a los que tienen el propósito de suministrar verdad, a expresar su voluntad de pedir perdón a sus víctimas, a repararlas, y por sobre todas las cosas, a cesar con toda actitud y conducta que impida su no repetición.



Nuestro partido lo dice con humildad. Vivimos y sufrimos una cruenta confrontación durante más de medio siglo. Llegamos a ella, movidos por los más altos principios de humanidad y de solidaridad con las víctimas de toda injusticia. Nos hallamos abocados a realidades dantescas, de las que seguramente brotaron daños, dolor, angustia y pérdidas irreparables a muchas familias colombianas y extranjeras. Pedimos perdón a todas ellas, haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido, asumiremos las responsabilidades que nos correspondan, contribuiremos hasta donde sea posible con su reparación, y haremos todo cuanto esté a nuestro alcance porque hechos de esa naturaleza jamás vuelvan a repetirse.



Por eso estamos aquí. Conscientes de que sólo de ese modo podemos sellar la página oscura de la violencia en nuestro país. Claros de que del mismo modo deben obrar los otros actores que agenciaron el odio, la muerte y el sufrimiento. Por eso instamos a esa Colombia dolida a moverse en defensa de la paz, de los Acuerdos de La Habana, a exigir la satisfacción de los derechos de todas las víctimas, y no solo de las que cuentan para ciertos victimarios. Estamos por un país diferente, en paz, reconciliado, como estamos convencidos que lo está la mayoría de nuestros compatriotas.

Muchas gracias.



CONSEJO POLÍTICO NACIONAL DE LA FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN FARC

Bogotá, 13 de julio de 2018





JUAN CAMILO PEDRAZA

Redacción Paz

EL TIEMPO