Los límites de la JEP para ‘filtrar’ paso de parapolíticos

El rechazo de los excongresistas David Char Navas y Álvaro Ashton Giraldo, investigados por parapolítica, para someterse a la JEP marcan una pauta para quienes siendo procesados por ese delito busquen un paso a esa justicia transicional.

La tesis principal de la JEP es que aunque la parapolítica fue una relación de altos funcionarios del Estado con grupos ilegales, no necesariamente esa relación tuvo un impacto sobre el conflicto armado porque pudo tratarse únicamente de una contraprestación de servicios. "Si bien es cierto la mayoría de congresistas investigados y condenados por parapolítica se asociaron con la estructura paramilitar no para sostenerla, ni para que ganara la guerra, sino como una contraprestación por intereses políticos y con fines particulares, lo que es competencia de la justicia ordinaria por tratarse de delitos no relacionados con el conflicto armado; existen procesos en los que debe determinarse si el aporte del agente del Estado estuvo encaminado a cometer graves conductas relacionadas con el conflicto", dice la JEP.



El exsenador Char Navas es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las FF.MM.



Por su parte, el exsenador Ashton es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho.



Al estudiar cada uno de los casos, la JEP indicó que los delitos por los que están procesados no tienen relación con el conflicto armado y que, por lo tanto, no es competente para conocerlos.



En el caso de Char, la JEP indicó que “no hay prueba alguna que permita afirmar que las hostilidades entre los grupos armados y de estos con el Estado" le hayan dado al excongresista la habilidad de concertarse con las autodefensas, recibir dinero de ellos y aportarles vehículos, sino que se trató de un hecho de promoción o apoyo a cambio de recibir beneficios electorales, hechos considerados como de delincuencia común.



Sobre Ashton, la JEP indicó que la no es competente en este proceso. “Al no ser investigado el señor Ashton por delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, cometidos con causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz no es competente para conocer del presente asunto” Además sostiene que Ashton “no acreditó ni argumentó que este hubiera estado ligado al conflicto armado”.



En la lista de casi 30 procesados por parapolítica que aspiran a la JEP están los excongresistas Pedro Muvdi, condenado a 13 años por nexos con ‘paras’ del Cesar; Augusto Andrade Moreno, también condenado por recibir apoyo de las Auc en Urabá, y Julio Manzur Abdala, quien tiene abierto el proceso en la Corte por haber sido supuestamente ficha de Mancuso en Córdoba, entre otros.



También se suma el condenado exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López, el hijo mayor de la poderosa Enilse López, la ‘Gata’ y el exgobernador del Cauca y exembajador del gobierno Uribe Juan José Chaux Mosquera, quien tiene abierto desde el 2009 un expediente por supuestas alianzas con el bloque Calima de las Auc.



